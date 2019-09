Ocon utolsó pénteki tesztjét teljesítette a Mercedes szimulátorában

Esteban Oconnak csak egy szezont kell kihagynia, a francia pilóta helye tavaly év elején még biztos volt a rajtrácson, de megváltozott a helyzet, így végül idén már csak tesztpilótaként kapott lehetőséget a Mercedesnél. Ocon számára a Mercedesnél végül szintén nem jutott hely, a németek kitartanak az idei páros mellett, ám így is gyorsan el tudott helyezkedni.

Még több F1 hír: Ocon elárulta, mi számít neki a Renault-nál

A franciát a Renault szerződtette Nico Hülkenberg helyére, ráadásul a francia gyári csapat hosszú távon számol a francia pilótával. Ocon kétéves szerződést kötött a Renault-val, vagyis még a 2021-es szabályváltoztatások után is bizonyíthat. Azonban idén még a Mercedes-szel is vannak feladatai, igaz, egyre kevesebb. A francia a közösségi médiában jelentette be, hogy péntek éjszaka teljesítette utolsó szimulátoros tesztjét.

"Ez volt az utolsó éjszakai gyakorlásom" - jelentette ki Ocon, aki Monzában még a csapattal tartott, de a távol-keleti, tengerentúli viadalokon nem lesz már a csapattal. Ráadásul a szezon végén már a Renault-nál lesz feladata, hogy felkészüljön a következő idényre. Ocon nem titkolta, hogy a szimulátorban beállításokat próbálgatott, hogy a csapat minél közelebb kerülhessen a legjobb beállításhoz.

2009 Forma-1 világbajnoka ekkor még csak álmodozhatott arról, hogy egy nap a Forma-1-ben versenyezhet. Egy felvétel, mely a kezdeteket, Jenson Button első motorsportos lépéseit mutatja be.