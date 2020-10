Ocon: Folyamatosan közeledek Ricciardóhoz!

A tavalyi évet kihagyó Esteban Ocon idén eddig nehezen tudta tartani a lépést csapattársával, Daniel Ricciardóval. Az ausztrálnak jutott az a dicsőség is, hogy csaknem egy évtizedes várakozás után újra dobogóra kormányozhatta a Renault egyik autóját.

A 24 éves francia a Portugál Nagydíj során végre felülmúlta csapattársát. A Q2 végén autóját összetörő Ricciardo a 10., míg Ocon a 11. helyről várhatta a vasárnapi futamot. A gumit szabadon választható Ocon úgy döntött, a közepes keverékű abroncsokon vág neki a versenynek, míg a Q3-ba balesete ellenére bejutó ausztrálnak a lágy gumikon kellett indulnia.

A gyorsabban felmelegedő gumiknak köszönhetően Ricciardo rajtolt jobban, és egészen a 8. helyre ugrott. Mivel abroncsai gyorsabban koptak, már a 14. körben közepes keverékekre kellett váltania.

Hozzá képest Ocon épp ellentétes utat járt be azzal, hogy a közepes keverékeken rajtolva kivárásra játszhatott. Ugyan a verseny elején a hozzá hasonlóan sárga színnel jelölt Pirelliken haladókkal együtt ő is szenvedett a tapadás hiánya miatt, később egészen az 53. körig nyújtotta etapját. Ocon még a Mercedesekhez képest is 12 körrel hosszabb ideig dolgoztatta a közepes keverékeket.

A francia, aki az utolsó 15 körre megkapta a lágyabb keveréket, kerékcseréjét követően közvetlenül csapattársa elé érkezett vissza. Bár Ricciardót maga mögött tartotta, Ocon nem tudott a Gasly, Sainz és Perez alkotta boly után eredni.

„A versenyem jól sikerült” – mondta a versenyt követően Ocon. „A rajtnál nagyon nehéz volt a közepeseken, de nyugodt tudtam maradni. A csapattal közösen jól kezeltük a dolgokat, és versenyképesek tudtunk maradni.”

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, and George Russell, Williams FW43 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„53 kört mentem a közepeseken! Tartósnak bizonyultak, a tempóm pedig még az etap végén is rendben volt. Bizonyos helyeken csepegett az eső, ezért észnél kellett lennünk a tapadást illetően. Szerintem dicséret illet minket azért, mert mindkét autóval a legjobb 10 között zártunk.”

Ocon a futam során látványos csatába bonyolódott Sergio Perezzel, aki a mezőny végéről kapaszkodott vissza. A két versenyző kanyarokon át halad fej-fej mellett. A két versenyző közös múltja hosszúra nyúlik vissza: csapattársakként többször is ütköztek csatáik során. Ezúttal azonban nem volt efféle probléma.

„El akartam engedni, hogy ne veszítsek túl sok időt” – mondta Ocon. „Centiken múlott, de rendben volt. Utána a kiállásom során is vesztettem egy kis időt. A srácok egész évben nagyszerűen dolgoztak. A csapat teljesítményét mutatja, hogy még egy ilyen hétvégén is mindketten pontot szereztünk, ahol nem voltunk a legjobb formában.”

Ocon nem tagadta, jó érzés volt Daniel Ricciardo előtt célba érni:

„Örülök, hogy előtte végeztem. Folyamatosan közeledek hozzá, szóval jó érzéssel tölt el a mostani eredmény” – zárta a francia.

