Ocon: Nem változtak a céljaink!

Esteban Ocon, a Renault versenyzője a Le Mag Sport Autónak adott interjút, amelyben el mondta, nem változtak a céljaik amiatt, hogy teljesen máshogy fog kinézni a szezon, mint ahogy eredetileg tervezte azt az F1.

Már több mint egy év telt el a legutóbbi Forma-1-es futamod óta. Segít ez téged a mostani helyzet menedzselésében azokhoz a versenyzőkhöz képest, akik korábban folyamatosan versenyeztek?

„Nem tudom. Az világos, hogy sok ideje nem álltam rajthoz egy versenyen sem. Most pedig a jelenlegi helyzet miatt nem tudok versenyezni. De ez nagyon különböző helyzet, mivel egyértelmű, hogy egy óriási egészségügyi krízisen megyünk keresztül, és szerint jó döntés volt az, hogy nem álltunk rajthoz Melbourne-ben.”

„Ez volt a biztonságosabb döntés, még mindenre van idő, és remélem, hogy a lehető leghamarabb visszatérhetünk a versenypályákra, és korábban annál, mint amit jelenleg becsülnek.”

Most pedig már a Forma-1-es csapatokat is elérte a leállási periódus. De mit jelent a leállás egy versenyző szempontjából? Mit tehetsz meg és mit nem tehetsz meg a Renault-val ebben a leállási periódusban?

„Ahogy arról már beszéltünk, most elég nehéz csinálni dolgokat. Most a marketing és a média-részleg maradt nyitva. Mindenki, akik most kapcsolatban vannak velem, például a virtuális versenyek megrendezésével kapcsolatban, azok tudnak dolgozni most is.”

„De a gyárunk zárva van, így nincsenek fejlesztések, az embereknek korlátozott hozzáférésük van az irodai emailekhez, szóval ez olyan időszak most, mint a nyári szünet, ezt a szünetet hozták most előre, hogy időt spóroljunk.”

Elég jó esély van arra, hogy idén csak kevés verseny tud megrendezésre kerülni. A kevesebb visszarázódási idő miatt kevesebb idő lesz arra, hogy hozzászokj az autóhoz. Változnak emiatt a céljaitok?

„Nem, a céljaink nem változtak. Továbbra is a legtöbbet akarom kihozni abból, ami a rendelkezésünkre áll. Még mindig a konstruktőri negyedik helyért akarunk harcolni.”

„Ilyen téren semmi sem változott. Természetesen már várom, hogy elkezdődjön a szezon, ami sajnos valószínűleg meglehetősen rövid lesz, és remélem, hogy jól tudok majd szerepelni.”

