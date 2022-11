Ocon nem tudta, hogy kétszer is összeért Alonsóval: ő volt hátul, neki kellett volna figyelnie

Az Alpine pilótái a rajt után a 4-es kanyarban is összeértek, itt Esteban Ocon oldaldoboza sérült meg, majd a kör végén a célegyenesben még komolyabban összeütköztek, amikor Alonso letörte az első szárnyát Ocon autójának hátulján.

„Fogalmam sem volt erről az egészről, nekem is most mondták, hogy volt ilyen” – nyilatkozta többek között a Motorsport.com-nak Ocon a sprint után. Alonso elég egyértelműen utalt arra, hogy Ocont tartja hibásnak a balesetekért, de Ocon természetesen nem ért egyet vele.

„Ez az ő véleménye, az enyém teljesen más. Én voltam előrébb, szóval igazából csak ő harcolt, én nem. Én próbáltam megtámadni a McLarent a 4-es kanyar előtt. Egy versenyen mindnyájan próbáljuk a legtöbbet kihozni a lehetőségeinkből, de ez most nagyon sokba került a csapatnak.”

Alonso a keményen megfogalmazott rádióüzenetei után már megfontoltabban nyilatkozott a sajtónak.

„Messze nem volt ideális ez az eset, különösen azért, mert a sprint túl rövid ahhoz, hogy a bokszkiállás után fel lehessen zárkózni. Nem láttam a esetet, nem tudom, hogy pontosan mi történt. Az egyetlen pozitívum az, hogy legalább az én autóm gyorsabb volt, mint amire számítottunk.”

„(Ocon) szerintem lassabb volt nálam egész hétvégén, míg én egy jó pontszerző lehetőséget hagytam veszni, és remélhetőleg holnap lesz lehetőségem a javításra.”

The car of Esteban Ocon, Alpine A522, on fire in Parc Ferme

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images