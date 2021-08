Ocon nagyon sajnálja, hogy Vettelt kizárták

Esteban Ocon szenzációs győzelmet szerzett a rendkívül eseménydúsra sikeredett Magyar Nagydíjon, a 2. helyre pedig szintén nagy meglepetésre az a Sebastian Vettel ért oda, aki az idei szezonban már egy alkalommal dobogón ünnepelhetett.

A nagy öröm az Aston Martinnál azonban nem tartott sokáig, mivel közvetlenül a verseny után az FIA nem talált kellő mennyiségű üzemanyagot a négyszeres világbajnok autójában, így a mintavétel érvénytelen volt, emiatt pedig kizárással sújtották a csapatot.

„Egy kicsit szomorú vagyok Seb miatt” – jelentette ki Ocon az RTL-nek. „Azért, mert ő egy remek versenyt csinált, végül mégis kizárták, amit nem valami jó látni. Versenyzést akarunk látni a pályán, majd ezt követően megtartani a pozíciót.”

„De az autósport néha ilyen, alkalmanként kegyetlen. Ezt nyilvánvalóan nem valami jó dolog látni, nagyon szomorú a számára. De Seb vissza fog térni ebből, ebben biztos vagyok” – zárta le a gondolatait a hungaroringi futamgyőztes.

Vettel ezzel a kizárással nemcsak a 2. helyét veszítette el, de az összesített pontversenyben is jelentősen visszaesett, hiszen többek között az Alpine két pilótája is képes volt megelőzni, amivel az Aston Martin is nehéz helyzetbe került.

