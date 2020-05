Ocon nagyon furcsa atmoszférára számít szurkolók nélkül

Az F1 továbbra is azt tervezi, hogy 15-18 versenyt rendez meg idén, az első nagydíjra pedig Ausztriában kerülne sor júliusban, a koronavírus-járvány miatt viszont nézők nélkül, zárt kapuk mögött.

Az európai versenyekkel indulna tehát a szezon, amelyek a várakozások szerint júliustól szeptemberig tartanának, és ezeken a versenyeken valószínűleg még nem jöhetnének ki szurkolók a helyszínre, legalábbis addig biztosan nem, amíg erre az adott kormány engedélyt nem ad.

A Renault versenyzője, Esteban Ocon azt nyilatkozta, hogy nagyon-nagyon fontos volt előállni egy potenciális szezonkezdeti dátummal, azonban furcsa lesz az atmoszféra szurkolók nélkül.

„Nagyon szeretnék már újra versenyezni. Rengeteg pletykát hallok arról, hogy hol versenyezhetnénk, és hogy egyes helyszíneken két versenyre is sor kerülhet. Biztos vagyok abban, hogy jól meg lesz szervezve a szezon újraindítása, és hogy akkor fogunk újra versenyezni, amikor ez már biztonságos lesz.” – mondta Ocon a Sky Sportsnak adott interjújában.

„Ha ez az egyetlen módja annak, hogy újra versenyezzünk, akkor boldogan ezt teszem. Hiányozni fognak viszont a szurkolók, és hiányozni fognak azt interakcióink a fanokkal. Nagyon furcsa lesz így az atmoszféra.”

„Amíg jó show-t tudunk nyújtani nekik a TV-n keresztül, addig még ez is jobb megoldás a semminél.” – így a francia.

Az is a lehetőségek közé tartozik, hogy egyes pályákon több versenyt is rendezzenek, az egyik ilyen helyszín pedig Ausztria lehet. Ocon korábban már versenyzett ilyen lebonyolítási formátumban a GP3-ban és a DTM-ben is, és magabiztos azt illetően, hogy ez a Forma-1-ben is működhet.

„Van már ilyen jellegű tapasztalatom a Formula 3-nak és a DTM-nek köszönhetően, ahol két versenyt is futottunk ugyanazon a pályán, és ezeken soha nem született ugyanolyan eredmény.”

„Amikor visszatérsz, a második alkalommal már erősebb vagy, tudod, mit kell tenned, tudod, hogyan reagálj különböző dolgokra. A dolgok változnak, és az emberek második alkalommal már jobban dolgoznak, vagy nem fejlődnek eleget. Szóval nagyon más lenne a második verseny, ha ezt csinálnánk.” – zárta a Renault-pilóta.

