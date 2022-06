Ocon „nagy reményekkel” várja a csapat silverstone-i fejlesztéseit

A francia alakulat az utóbbi két helyszínen szép eredményeket ért el, bár talán még ennél is több lehetett volna benne, ha picivel szerencsésebben alakulnak számukra a dolgok. A középmezőny öldöklő csatájában viszont minden egyes századmásodpercre szükség van.

Emiatt a fejlesztések is komoly jelentőséggel bírnak, ezt pedig Ocon is jól tudja, aki sokat is vár csapata következő csomagjától. „Elég sok minden fog érkezni, szóval elég nagy előrelépést várok. Nagy reményeim vannak.”

„A hetünk már kedden meg fog kezdődni Silverstone-ban, szóval sok munka vár ránk, és remélhetőleg minden jól alakul majd, az autónk pedig úgy fog viselkedni, ahogyan azt várjuk.” Ocon biztatónak találja az Alpine fejlesztési tervét is, melyet idénre kijelöltek.

„Az alakulat igazán keményen dolgozik, hogy még korábban érkezzenek az új alkatrészek, ez pedig kezd megvalósulni, és a jó irányba tartunk. A szezon kezdete óta többet fejlődtünk, mint sok másik csapat. Ezzel tehát elégedettek lehetünk.”

Azt viszont elismerte az egyszeres futamgyőztes, hogy az A522 még nem elég versenyképes ahhoz, hogy erőből felvehessék a versenyt a Mercedesszel. „Mindketten megelőztek engem, szóval még messze vagyunk. A cél viszont az, hogy elkapjuk őket.”

Otmar Szafnauer csapatfőnök is összességében elégedett volt az Alpine Kanadában mutatott teljesítményével, mert érzése szerint jobbak voltak, mint sok másik közvetlen rivális. „Jó volt az autó tempója az esőben. Szárazon persze sejtettük, hogy nem leszünk olyan gyorsak, mint a Ferrari és a Red Bull, de valahol a Mercedes szintjére vártuk magunkat.”

„Végül azonban úgy alakult, hogy ők is elkaptak minket bizonyos körülmények miatt. A bajnokságban azért nem fogjuk megverni őket, legyünk őszinték. Nem fogunk a harmadik helyen zárni. Azokhoz viszonyítva azonban, akik a negyedik helyért mennek, sok pontot szereztünk, és ennek nyilván örülök.”

