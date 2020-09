Ocon meg van győződve arról, hogy csökkentette lemaradását Ricciardóhoz képest

A Renault francia pilótája a 2020-as szezon során eddig elmaradt csapattársától, Daniel Ricciardotól. A Stájer Nagydíj időmérőjén elért 5. helye, és a belga futamon megszerzett 5. helye volt kiemelkedő, de a francia pilótától többet vártunk a Force Indiánál mutatott formája után.

A száraz körülmények között tartott 8 időmérőn eddig mindig kikapott Ocon, ő azonban úgy érzi, hogy sikerült csökkentenie a lemaradását.

„Elég közel voltam bizonyos helyszíneken. Másokon már nem voltam annyira közel, de voltak olyan futamok is, ahol gondjaim voltak az autóval, és nem éreztem kényelmesen magamat benne. Az viszont igaz, hogy kissé nehéz volt eddig ez a szezon bizonyos aspektusokat tekintve.”

„Mugellóban viszont nem ez volt a helyzet. Nagyon jól éreztem magam a kormány mögött. Az egész időmérőn azonos tempót futottunk, és a döntés az utolsó Q3-as körre maradt.” Ott viszont Ocon megforgott, így pedig már nem tudott javítani idején.

A francia hozzátette, hogy ő és a Renault hosszasan beszélgetett egymással az időmérős lemaradásról, de úgy érzi, hogy a Toszkán Nagydíjon jelentős előrelépést sikerült elérnie, még a megforgása ellenére is.

„A beállítások és a meghozott döntések terén is sikerült jobban megérteni, hogy mit várunk el az autótól. Ezekkel korábban problémáink voltak. Ráadásul olyan alkalmak is voltak, amikor sokat buktam az egyenesekben. Ezekről is beszéltünk többször is, hogy miként lehetne javítani a helyzeten.”

„Mugellóban viszont végre kifizetődött a dolog, mert jó volt a tempóm. Nagyon elégedett vagyok az eredménnyel. A Danielhez viszonyított tempót illetően végig közel voltam hozzá az edzések és az időmérő során is. Szóval a későbbi futamok alkalmával is ezt szeretném elérni” – zárta gondolatét a francia pilóta.

