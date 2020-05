Ocon már nem olyan sovány, és várja a Prost-filmet

Esteban Ocon egy igen nehéz évet tudhat maga mögött, amit már többször hangsúlyozott a médiának. 2018 év végén elvesztette az ülését a Racing Point-nál, de nem a tehetsége, vagy a tempója miatt.

A Renault F1 Team, a McLaren és a hírek szerint a Toro Rosso is igényt tartott volna a szolgálataira, de mivel a Mercedes családjához tartozott, nem jöhetett létre a transzfer. Ocon a németekkel maradt, bízván abban, hogy megkaphatja Valtteri Bottas helyét.

Ocon igen közel került ehhez, de a végső döntés ismét a finnt favorizálta, így a franciának nem volt más választása, minthogy távozzon. A Renault F1 Team ülést kínált számára, ami Nico Hülkenberg költözéséhez vezetett, de a német a Haasnál, és az Alfa Romeónál sem lett befutó. Ez pedig azt jelentette, hogy kikerült a Forma-1-ből.

Esteban az olasz La Gazzetta dello Sportnak adott interjújában arról is beszélt, hogy fizikálisan is megerősödött. Télen a Pireneusokon készültem, és felvettem néhány extra kilót. Nem vagyok olyan sovány, mint korábban. Még most is edzem, jól érzem magam, és készen állok, mintha csak holnap kellene versenyeznem.”

Esteban Ocon, Renault F1 Team, wears a safety mask Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„Idén egy célom van, az, hogy dobogóra álljak. Ricciardo, és én is ezt akarom. Fontos lenne a csapat számára elérni ezt a célt. Jó harc lesz ez Daniellel, de először a csapatot kell nézni. Ha egy olyan versenyző van melletted, aki arra késztet, hogy mindent megtegyek, amit csak tudok, akkor remélem, hogy a kezdetektől lépést tudok tartani vele.”

„2016-ban már a Renault harmadik versenyzője voltam, és rosszul éreztem magam, amikor a kapcsolat véget ért, de később közel álltunk ahhoz, hogy ez újra megvalósuljon. Gyakran beszélek Alain Prosttal. Segített nekem visszatérni, és ő számomra olyan, mint egy apa.”

„Fontos tanácsokat ad, és sok videót láttam róla, valamint a Senna-filmet is. Most a saját filmjét várom, mert tudom, hogy dolgozik rajta. Egy nehéz időszak van mögöttem, és a szüleimnek is köszönettel tartozom, akik mindig támogattak, még akkor is, amikor elmentem otthonról, és egy lakóautóban laktam a versenyzés miatt.”

„Gyerekként súlyos súlyokat hordtam a vállaimon, de végül a megfelelő lehetőségeket kaptam meg, és eljutottam oda, ahol lenni akartam. Sokat tanultam a Mercedesnél, és úgy érzem, hogy egy komplettebb pilóta lettem. Szeretném felhasználni a tapasztalataimat a Renault-nál.”

