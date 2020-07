Ocon: Kösz, hogy emlékeztetsz…

Esteban Ocon a visszatérése utáni első időmérőn nem lehetett elégedett, hiszen a Q2-ben 620 ezredmásodpercet kapott ausztrál csapattársától, Daniel Ricciardótól, így amíg ő továbbjutott, addig Oconnak a 14. rajthellyel kellett megelégednie.

A versenyen aztán Ricciardo kiesett, Ocon pedig a nyolcadik helyen végezve 4 pontot gyűjtött, ezután kérdezték a 23 éves versenyzőt a versenytempóról és a Ricciardótól való távolságról.

Még több F1 hír: Több pilóta nem maradt Spielbergben - nem ez volt a legbiztonságosabb döntés…

Elégedett vagy az autó tempójával magas üzemanyagszint mellett?

„Kicsit meglep, hogy megkaptam ezt a kérdést, mivel meglehetősen elégedett voltam azzal, hogy milyen a kocsi versenytempója. A péntek és a szombat nem sikerült úgy, ahogy terveztük, de azt gondolom, hogy a verseny már jól lehetett kezelni az autót, most pedig az a dolgunk a csapattal, hogy szombaton is jobb munkát végezzünk.”

A Ricciardóval való távolság kapcsán: sikerült találnotok valamit a verseny után, amely segíthet abban, hogy csökkents a távolságon?

„Kösz, hogy emlékeztetsz! Persze, volt sok kicsi részlet, amellyel dolgozhattunk volna jobban is, pénteken pedig problémákba ütköztünk, emiatt nem tudtunk annyi kilométert futni. A verseny rajtjával kapcsolatban pedig azt tudom mondani, hogy elég nehéz gyakorolni a dolgot, mivel erre csak a három edzés végén egy-egy lehetőségünk van.”

„A szezon újraindítását követően tehát sok körről maradtam le, ami nem ideális, és több kis dolgot is ki fogunk próbálni ezen a hétvégén. Emellett van néhány olyan dolog is, amelyen nekem kell javítanom, szóval elég sok területen van még fejlődési lehetőség, ezeket pedig meg is próbáljuk kihasználni.” – mondta Ocon.

Ocon a sajtótájékoztatón arról is beszélt, nagyon örül annak, hogy Alonso lesz a csapattársa.