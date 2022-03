Ocon: kis híján ugyanolyan balesetet szenvedtem mint Schumacher

Schumacher a szaúdi időmérő edzés második felvonásában szenvedett pokoli balesetet, ami után sokáig nem is folytatódott a kvalifikáció, a fiatal németet pedig mentőhelikopterrel szállították kórházba kivizsgálásra, bár szerencsére megúszta komolyabb sérülés nélkül a becsapódást.

A Haas F1 Team szombat este azt is bejelentette, hogy Schumacher nem áll rajthoz vasárnap és a helyére sem ül be senki az autóba. A kitűnő kvalifikációt futó Esteban Ocon szerint nagyon kevésen múlott, hogy hasonló balesetet szenvedjen ő is, mint a német.

A francia a Q3-ban ugyanúgy a 10-es kanyarban vezette rá agresszíven az Alpine-t a kerékvetőre, ahol korábban Schumacher balesete is történt, ám neki sikerült elkerülnie a becsapódást, még ha ez nem is sokon múlott.

„Azt hiszem egyetlen centiméter választott el attól, hogy én is a falban kössek ki. Pontosan ugyanaz történt volna velem, ami Mickkel is. Túlságosan keményen nyomtam a gázt, hogy megfelelő hőmérsékletűre melegítsem a gumikat“ - magyarázta az Alpine versenyzője az időmérő után.

A hajmeresztő hibát követően nem is fejezte be gyors körét, hanem visszatért a bokszba, mielőtt az ötödik legjobb köridőt futotta volna, egy tizeddel megelőzve csapattársát, Fernando Alonsót.

Ocon azt is elmondta, hogy a pokolian gyors szaúdi pályán mindent bele kell adni az időmérő edzésen annak érdekében, hogy a lehető legjobb pozícióból vághassanak neki a versenynek. „Nincs túl sok bukótér, de kockáztatnunk kell“ - tette hozzá a francia.

„Ezzel minden versenyző tisztában van, és amikor a határon autózól, benne vannak a pakliban hasonló balesetek, mint amilyet Mick is átélt. Ezek ijesztő pillanatok, de azt is tudjuk, hogy a kockázatnak megvan a jutalma.“

