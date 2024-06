Ocon kifakadt az Alpine-ra a Kanadai Nagydíj után - ez a teljes sztori

Miután a futam végén átadta pozícióját Pierre Gaslynak, hogy ő próbálja meg megelőzni az előttük haladó Daniel Ricciardót, Ocon úgy érezte, cserben hagyták, amikor nem kapta vissza a helyet, ahogyan ígérték. Ennek következtében Ocon vadul elítélte a csapat döntését a leintést követően:

„Nem, ez megmagyarázhatatlan. Mindig is tiszteletben tartottam az utasításokat, amiket adtak, pilótaként, és most is ezt tettem. Rendes fickó vagyok! A rám eső részt teljesítettem, de őszintén, a csapat nem. Ez így nem igazságos. Szóval elég ideges vagyok, amiért így alakultak a dolgok. Gondolom sok oka van, szóval egyelőre várom, mivel magyarázzák.”

Azonban bár Ocon úgy érezte, igazságtalanul bántak vele, később több részlet is kiderült arról, miért döntöttek végül úgy, hogy nem kapja vissza a helyet. A montreali futam – ahol az Alpine idén először két autóval is pontot szerzett - utolsó 25 körében Gasly a 10. helyen állt Ocon és Daniel Ricciardo mögött, de gyorsan közelített rájuk.

Az azonban kívülről nem látszott, hogy Ocon autójával energiakezelési problémák voltak, ami miatt lassabb volt és az is félő volt, hogy még hátrább csúszhat. Gasly már jó pár kör óta nyaggatta Ricciardót, amikor a hármas előtt Cunoda Júki kiforgatta magát a pontszerző helyekről, az ausztrál ekkor előzte meg Ocont a nyolcadik helyért.

Amikor rájöttek, hogy Ocon erőforrásának a hibája miatt nem fogja tudni visszaelőzni Ricciardót, az Alpine a 68. körben szólt neki, hogy engedje el Gaslyt. Mivel nem magyarázták el neki, miért, Ocon először tiltakozott és magyarázatot követelt, ekkor mondta versenymérnöke, Josh Peckett, hogy a cél az, hogy Gasly támadhassa Ricciardót.

Amikor Ocon erre az RB tempójára utalva csak annyit válaszolt, „esélytelen”, Peckett ismét megkérte őt. Ocon ekkor arra kért biztosítékot, hogy amennyiben Gasly sem tudja maga mögé utasítani az RB-t, visszakapja a pozíciót: „Oké, elengedem, de a végén tegye azt, ami helyes.”

Ocon végül a 69. körben, a 7-es, 8-as sikánban engedte el Gaslyt, ekkor azonban már nem volt elég ideje Ricciardót támadni. Az utolsó kör vége felé Ocon arra számított, hogy Gasly lelassít és elengedi – de nem így lett. Ocont az utolsó sikán előtt arról értesítette Peckett: „Esteban, nem fogunk helyet cserélni. Kérlek, nyomd a végéig.”

Ez volt az, ami Ocont feldühítette, nyilván úgy érezte, miután hozzátette a maga részét és segítette a csapatot, valamint Gaslyt, nem kapta vissza a kölcsönt. A csapat döntése mögött azonban az állt, hogy Ocon mögött annyira szorosan jött a Haasszal Nico Hülkenberg, hogy fennállt a veszélye, a német valamelyik Alpine-t megelőzi a futam végi rendezkedés közepette.

A történtekről az Alpine csapatfőnöke, Bruno Famin a Motorsport.comnak elárulta, nagyon is jól tudta, hogy két pilóta helycseréje sosem egyszerű művelet és ezért nem nagyon aggódott Ocon reakciója miatt sem a rádióban, sem a médiának nyilatkozva később.

„Nincs valódi feszültség. Versenyzők, ha megkéred az egyiket, bármelyiket, hogy adja át a helyét a csapattársának, általában nem könnyű. De megtettük, szándékosan, a csapat érdekében. Azt hiszem, Estebannak gondja akadt az energiakezeléssel, elég sokat elhasznált és ott volt a két Haas a nyakunkban.”

„A közvetítésen nyilvánvaló volt, hogy Esteban mindenkit visszafog és ott volt a kockázat, hogy a két Haas elmegy mellettünk. Ezért adtuk ki az utasítást. A verseny végén mondhatnak, amit akarnak, másnap azonban már máshogy állunk hozzá.”

A kanadai csapatutasítás körüli drámának talán nagyobb jelentőséget tulajdonít, hogy a Monacóban történteket követően következett be minden, de nem ez az első alkalom, hogy a témában vita van az Alpine-nál, tavaly, a Japán Nagydíjon hasonló dühöngés lett egy helycsere vége.

Famin azonban egyértelművé tette, hogy a csapat arra fog törekedni, ami a legjobb nekik, nem arra, ami a pilótáknak egyéniben jól jönne: „A saját eredményükért, a saját karrierjükért harcolnak. Az Alpine azonban egyértelműen fogalmaz: egyetlen cél van és a csapatérdek az első.”