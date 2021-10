Ocon kerékcsere nélkül teljesítette a futamot: Egy kör múlva defektet kaptam volna

Mivel a Török Nagydíj esős körülmények között zajlott, a versenyzőknek nem volt kötelező a verseny során kereket cserélniük. Bár a lehetőség ilyenkor adott, vajmi kevés esély van arra, hogy valaki tényleg egy szett gumival teljesítse a futamot – Esteban Oconnak most sikerült a bravúr.

„Jó verseny volt, viccesen mondtam is a csapatnak, hogy mivel így is elég fáradtak, nem akartam, hogy még kereket is cseréljenek. Persze nem így történt” – kezdte el a nem éppen szokványos stratégia magyarázatát Ocon.

„Miközben Sebastiannal csatáztam, akkor kezdtünk el a csapattal a cseréről gondolkozni. A tempóm akkor jó volt, és a gumik is jó állapotban voltak, ezért úgy döntöttünk, folytatjuk. Az egy pont formájában végül valamennyire kifizetődött a kockáztatás.”

Mivel Oconnal ellentétben csapattársa, Fernando Alonso már jóval korábban lecserélte a kereket, a csapatnak pontos rálátása volt a gumik állapotára. A francia úgy érzi, a határon táncolt az abroncsokat illetően.

„Egészen a végéig nem tudtuk, kitartanak-e majd az első gumik. A verseny utáni állapotából ítélve egy kör múlva jó eséllyel defektet kaptam volna, további két kanyar esetén pedig Giovinazzi előzött volna meg. Kockázatos, de jó döntést hoztunk.”

„Az utolsó körökben próbáltam elkerülni a rázóköveket, óvva ezzel az első gumikat. Hihetetlen nehéz volt a pályán maradni, Giovinazzi pedig a verseny végére már körönként hét másodperccel volt gyorsabb nálam.”

„Az egész versenyen úgy gondoltam, hogy a kiállás nélküli stratégia a követendő irány. Bár idén jobban száradt a pálya, mint tavaly, a körülmények nagyban hasonlítottak. Tavaly az első körben volt egy incidensem, de utána egy szetten teljesítettem a teljes versenyt. Azt gondoltam, próbáljuk meg idén is” – mondta Ocon.

