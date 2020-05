Ocon imádott Alonso ellen versenyezni, aki kemény, de fair volt

Még mindig sok a kérdőjel a Forma-1-ben, és nemcsak a koronavírus miatt. A legtöbb versenyzőnek nincs szerződése a következő évre, de úgy tűnik, hogy Sebastian Vettelis marad a helyén, így Lewis Hamilton, és Daniel Ricciardo sem kerül Maranellóba.

Még több F1 hír: Massa fontos leckét tanított meg Michael Schumachernek

Hamilton maradása is borítékolható, és legutóbb is tagadta a Ferrarihoz való kötődését, míg Ricciardo nem zárta ki, hogy visszatérjen a Red Bullhoz, amit 2018 év végén a franciák miatt hagyott el. A McLaren is opció lehet számára.

Esteban Oconnak szerződése van 2021-re, és a pletykák szerint nem elképzelhetetlen, hogy egy új csapattársat kapjon. Fernando Alonso is a listán szerepelhet, aki 2005-ben és 2006-ban a Renault-val lett bajnok a Forma-1-ben.

„2017-ben több csatánk is volt egymással. Egy lenyűgöző versenyzőről beszélünk az előzéseket és az akkor hozott döntéseket tekintve.” - mondta a Renault F1 Team francia versenyzője a Le Mag Sport Auto lapnak.

Fernando Alonso, McLaren MCL32 Fotó készítője: Sutton Images

„Nagyon tisztán megy, és pozíciót tudsz vele váltani a pályán. Mindig kemény, de tiszteletteljes. Nagyon jó vele harcolni, és sajnálom, hogy már nincs itt.” - tette hozzá Ocon, aki természetesen boldog lenne, ha a spanyol világbajnok újra a mezőnyt erősítené.

Ocon 1 év kihagyást követően tért vissza a Forma-1 rajtrácsára. Tavaly csak a Mercedes tartalékja volt, míg a Renault-nál Daniel Ricciardo csapattársaként kellene bizonyítania. A fiatal pilóta elismeri a társa tehetségét, és szoros csatát vár, de azt nem tudja, mi lesz ennek a vége.

„Még nem tudom. Túl korai erről jósolgatni. Egyértelmű, hogy a téli tesztidőszakban minden nagyon szoros volt közte és köztem, de nagyszerű dolog egy hozzám hasonló fickóval dolgozni. Futamokat nyert, és voltak nagy sikerei.”

„Az egyik legjobb ellen mérhetem majd össze magam, és már az elejétől látni fogom, hogy min tudok javítani. Remélem, hogy képes leszek felkapaszkodni erre a szintre a jövőben.” -zárta le Ocon, akinek még egy ideig biztosan várnia kell a koronavírus miatt.

Ajánlott videó: