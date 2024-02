Ocon elismerte: „Megvan rá az esély”, hogy az Alpine a mezőny végén lesz

Az Alpine egyértelműen kihívásokkal teli bahreini tesztet teljesített múlt héten, hiszen az A524-es látszólag lemaradásban van a riválisokkal szemben az autó vezethetősége és a sebesség terén egyaránt. Miközben a csapat nyíltan beszélt arról, hogy kemény kezdésre számítanak, a tesztekről készült bizonyos elemzések szerint az is meglehet, hogy övék jelenleg a leglassabb versenygép.

Amikor a Bahreini Nagydíj sajtónapján Ocont arról kérdezték, felkészült-e arra, hogy tényleg ennyire rosszul állnak, az egyszeres győztes így válaszolt: „Ha a dolgok nem a tervek szerint alakulnak, akkor nyilván igen, felkészültem rá. Ugyanakkor nem mentünk még normális versenykörülmények között ezekkel az autókkal.”

„Még nem tudjuk biztosan, ti viszont [a média] úgy adjátok el, hogy nem is lehetne ennél rosszabb. Valóban megvan rá az esély, hiszen eddig nem sikerült mindent úgy összerakni, ahogy a többieknek. Ettől függetlenül viszont még nincs vége. Az év során még bőven lesz tér a fejlődésre. Nekem is tovább kell nyomnom. Mert ha ennyire rosszul indítasz, akkor szerintetek akár már fel is adhatnám és haza is mehetnék, de nem, én nem ilyen vagyok.”

Ocon márkatársa, Pierre Gasly is elismerte, hogy az Alpine célt tévesztett az idei év elején, de a fókusz most a megoldások megtalálásán van, nem pedig a helyzetük miatti kesergésen. „Igen, valóban elvétettünk néhány célt az időterv terén, de ez nem jelenti azt, hogy a szezon egy adott pontján ne hozhatnánk be a lemaradást.”

„Senki sem örül annak, hogy nehezen indul a kezdés. Nem ez volt a terv. Most már azonban ebben a helyzetben vagyunk, és csapatként együtt nézünk ezzel szembe. A jövőbe kell tekintenünk, és elő kell állnunk a megoldásokkal, mert tudjuk, hogy vannak megoldások. Legyen szó rövidebb vagy középtávról, én most csak erre koncentrálok” – magyarázta Gasly.

Miközben az általános vélekedés szerint az Alpine főként a túlsúlyos autóval és a leszorítóerő alapvető hiányával küzd, Ocon még elmondta, hogy van egy terület, amely kiemelkedik a többi közül: „Az egyik nagyobb, mint a többi. A kisebb problémák nagy részét sikerült megoldanunk a három nap alatt.”

„Az autót pedig alapvetően jó vezetni, jó az egyensúlya. A hibát azonban egyértelműen sikerült azonosítani, szóval most ennek a megoldásán fogunk dolgozni.” Hogy ez mennyi időbe fog telni, azt Ocon sem tudja. „Biztosan nem lesz azonnali. Biztos vagyok benne, hogy elég sok mindenen lehet még javítani, a fejlesztésekhez azonban időre van szükség.”

Ha megnézzük Wéber Gábor tesztek utáni erősorrendjét, akkor valóban nem fest jól az Alpine szénája.