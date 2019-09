Ocon elárulta, pokolian nehéz volt neki ez az 1 év

Esteban Ocon a fiatal generáció egyik legfényesebb tehetsége, aki 2017-ben és 2018-ban a Mercedes kölcsönpilótájaként az immáron Racing Point néven futó istállónál szerepelhetett, de a jobb eredményei ellenére mennie kellett, mivel a Stroll-család vette át az alakulatot, így Lance Stroll, az egyik legjobb barátja kapta meg az ülését. A Toro Rosso, a McLarne és a Renault is leszerződtette volna Ocont, de a Mercedes miatt ezt nem tették meg.

Ocon emiatt csak tartalék lett a Mercedesnél 2019-re, és amikor úgy tűnt, megkapja Valtteri Bottas ülését a következő szezonra, mégis a finn lett a befutó, de a Renault mentőövet ajánlott neki és mint az utólag kiderült, szó sincs kölcsönről, valamint semmilyen záradék nem szerepel a kontraktusban.

„Igen, a stressz eltűnt. Ez egy igazi hír ezen a nyáron, hogy a jövőm biztonságba került egy olyan csapattal, mint a Renault. Ez valami óriási dolog a karrieremben és ezen felül nagyszerű kihívás is ezzel a kiváló csapattal, mely a múltban bajnokságokat is nyert, valamint arra törekszik, hogy visszatérjen az élmezőnybe. Alig várom, hogy elkezdjem velük a közös munkát.” - mondta Ocon az RMC Sportnak adott exkluzív interjújában.

Ocon természetesen félt attól, hogy 2020-ban sem lesz helye a Forma-1 rajtrácsán, ami lehetséges, hogy a királykategóriás karrierje végét jelentette volna. Ezt már soha nem tudjuk meg, hiszen szerencsére megmenekült a fiatal tehetség, akiért adott esetben a Haas is ajánlatot tehetett volna, vagy talán meg is történt.

„Természeten aggódtam. Különösen az év első felében tartottunk attól, hogy megfeledkeznek rólam, mert már nem vagyok ott a pályákon. Sok dolog történt, és ez nem feltétlen könnyű. Nyilvánvaló, hogy bennem volt ez a félelem. A Renault megérkezett hozzám, mint egy megoldás. Azonnal elégedett voltam ezzel a kihívással, és jól megértettük, hogy mit akarunk egymástól.”

„Új levegőt hozok a csapatnak, és sokat is kell tennem. Együtt mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy utol tudjuk érni az előttünk álló csapatokat. Biztos vagyok benne, hogy a Renault már megtett pár ilyen lépést, és reméljük, hogy mindez folytatódni fog. Természetesen sokat beszélgettem Alainnal (Prost) telefonon és a való életben is. Tele van nagyon jó tanácsokkal és csak iszom a szavait. Nagyon nagy segítséget nyújt majd abban, hogy beilleszkedjek a Renault-nál. Külső szempontból elmondhatjuk, hogy egy francia csapatban egy francia pilóta esetén sok minden más, de Alain, a csapat és a környezet szerintem passzolni fog hozzám.”

Ocon az elmúlt évben javarészt csak szimulátoros teszteken vehetett részt. Ez azonban nem helyettesítheti a valóságot, ugyanakkor a tudása é a tapasztalata megvan ahhoz, hogy a kihagyás ne jelentsen számára problémát. A fiatal francia emiatt biztosan nem aggódik, és már várja a folytatást.

„Ez biztosan nem helyettesítheti teljesen a valódi körözgetést, de már az összes új autót ismerem. Még a pilóták előtt próbálhattam ki azokat, persze szimulátoron. A szimulátorok komoly teljesítménnyel bírnak, de ez nem ugyanaz, mint a pályán. Egy ideje nem vezettem, ami nem a legjobb dolog, de ez elég ahhoz, hogy készen álljak majd Melbourne-re.”

„Nagyon-nagyon nehéz volt ez az 1 év. Mentálisan és érzelmileg is. Az biztos, hogy szellemileg nagyon el lehet fáradni egy nagydíjtól és látni azokat a versenyzőket, akik dobogóra állnak és nyernek. Ilyenkor pedig felteszed magadnak a kérdést, hogy vajon te mit tehettél volna a helyükön... Talán én is dobogóra állhattam volna... Szóval ez nem volt könnyű, de ami nem öl meg, attól erősebbé válsz. Remélem, hogy nem fogom újra átélni ezt a helyzetet. Kaptam néhány szép üzenetet is. Fernando (Alonso) is írt nekem, ahogyan Felipe (Massa), akárcsak Rubens Barrichello.”

