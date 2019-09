Ocon elárulta, nincs mercedeses záradék a szerződésében

Esteban Ocon tavaly év végén igen érdekes körülmények között vesztette el a helyét a rajtrácson, noha a McLaren, a Renault és a Toro Rosso is szívesen leszerződtette volna, de a britek, a franciák és az olaszok sem akartak kölcsönversenyzőt a Mercedestől, míg a Racing Pointnál a milliárdos Stroll érkezése húzta keresztül Ocon terveit, aki 2 évig lehetett kölcsönben a csapatnál.

A Mercedes sokat gondolkozott azon, hogy ki legyen 2020-ra Lewis Hamilton csapattársa, ám végül Valtteri Bottas lett a befutó. Ocon ezzel pedig a Renault-hoz került, ahol az év végén Nico Hülkenberg helyét veheti át. Esteban elmondta, nincs rossz kapcsolata a Renault csapatának első emberével, Cyril Abiteboullal, hiába volt a tavalyi helyzet, amikor nem őt választották.

„Most egy nagyszerű kihívás áll előttem, hogy legalább két évig ezzel a csapattal versenyezzek. Csak ezt látom magam előtt, és kizárólag ezt várom, de nincs semmilyen furcsa kapcsolat köztem és Cyril között. Az közelmúltban sokat telefonáltunk és nincs közöttünk probléma.” - mondta Ocon.

„Amikor nehéz döntést kell hozni egy versenyzőről, akkor nemcsak az embert és a teljesítményt nézed, kezdve a tempójával szektorokra osztva, és így tovább. Az egész dinamikát nézed, hogy mi a legjobb ebben a srácban, a fiatalemberben, vagy épp nem olyan fiatalemberben, függően attól, hogy hol tart az életében. Az egész dinamikát elemezni kell az ilyen döntés meghozatalakor.”

„Úgy gondolom, hogy amikor megvan a lehetőség, akkor fontos azt megragadni. Ez történt tavaly is Daniel esetében. Senki sem bánkódik emiatt a Renault-nál, csakúgy mint most. Úgy gondoljuk, hogy ez a megfelelő pillanat a friss vér elindításához, legyünk őszinték. Azt hiszem, valójában ez már egy trend, amit több csapatnál is láthatunk. Az akadémiák ismét befektetnek a fiatalokba. Reméljük, azt várjuk, hogy 2021-re esetleg egy versenyző fog érkezni az akadémiáról.”

A pletykák szerint Ocon szerződése tartalmaz egy záradékot, mely lehetővé teszi azt, hogy 2021 év végén újra a Mercedeshez kerüljön, akik igen sok pénzt költöttek a versenyeztetésére, de a nagy lehetőséget márt nem adták meg neki.

„Nem, nincs szó záradékról. A Renault teljes értékű pilótája vagyok a következő két évre. Utána pedig vannak bizonyos opciók, mindkét oldalon, de nincs szó záradékról, ami visszautalna 2021-re.”

