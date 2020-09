Ocon dühös volt a leintést követően

A versenyt a 12. helyről kezdőEsteban Ocon végül a 8. helyen zárta a futamot. Csapattársa, Daniel Ricciardo két pozícióval előrébb, a 6. helyen zárt.

A verseny leintése után Ocon versenymérnöke gratulált a verseny során négy pozíciót nyerő francia versenyzőnek, aki fontos pontokkal járult hozzá a csapat eredményeihez. A versenyző azonban nem osztotta mérnöke lelkesedését.

„Nem értek egyet. Nagy lehetőségünk volna ma, de elszalasztottuk.” – válaszolta a fiatal francia.

Csapata ezután arra kérte, „ezt ne a rádióban, hanem később beszéljük meg.”

Ocon erre válaszul ellenkezett: „Nem, szembe kell néznünk a valósággal.” Ekkor a Renault csapatfőnöke, Cyril Abiteboul szólt közbe: „Nem ez a megfelelő alkalom.” Ocon ezután csöndben gurult vissza a parc fermébe.

Sergio Perez, Racing Point RP20, in the gravel as Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, passes

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images