Ocon csalódott: a Francia Nagydíj kikerülhet a 2023-as versenynaptárból

A Francia Nagydíj 2018-ban tért vissza a versenynaptárba, Magny-Cours helyett a frissen felújított Paul Ricard pályával, azonban az izgalmas 2021-es futam ellenére sem tudott modern klasszikussá válni a nagydíj, 2022 végén pedig le is jár a jelenlegi szerződésük – nem véletlen, hogy a futam igazgatója, az egykori F1-es csapatfőnök Eric Bouiller is Monacóban volt, hogy tárgyaljon a verseny jövőjéről.

A Liberty Media a terjeszkedési törekvéseinek érdekében kész európai futamok beáldozására is, és a Francia Nagydíjnál jóval nagyobb visszhangot váltott ki az, hogy akár Monaco és Spa is kikerülhet a versenynaptárból, mivel nekik is lejár a szerződésük.

A mezőny egyik francia pilótája, Esteban Ocon azonban érthetően csalódott amiatt, hogy elveszítheti a hazai futamát, amelyen eddig kétszer, 2018-ban és 2021-ben állhatott rajthoz.

„Én is követem a futammal kapcsolatos párbeszédet, ami nem fest valami jól” – nyilatkozta Ocon a Motorsport.com-nak Monacóban.

„Eléggé csalódást keltő. Az én juniorkarrierem alatt nem is volt hazai versenyem, és szerencsés vagyok, hogy most többször is rajthoz állhattam azon az F1-ben. Idén még biztosan lesz futam, amit ki is fogunk élvezni” – mondta Ocon, aki a Francia Nagydíjat is megkerülhetetlen fontosságúnak tartja az F1 európai szezonja alatt.

„Van egy pár ország, ahol versenyeznünk kell. Franciaország is ilyen, ahogyan Monaco és Belgium is. Meg kell tartanunk ezeket a különleges helyszíneket.”