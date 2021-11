Ocon: Csak idő kérdése, hogy Piastri ott legyen a rajtrácson

Érdekes helyzet alakult ki az Alpine-nál, ahol két fiatal tehetség is azért küzdött, hogy eljusson a Forma-1-ig, miközben a francia alakulat mindkét pilótája szerződéssel rendelkezett a 2022-es idényre.

Végül Csou Kuan-jü kapta meg Antonio Giovinazzi helyét az Alfa Romeónál, így Oscar Piastrinak be kellett érnie az Alpine tartalékpilótai szerepkörével. Esteban Ocon azonban meg van győződve róla, hogy az ausztrál hamarosan velük fog versenyezni az F1-ben.

„Jó néhány évig én is a pálya széléről figyeltem (a Forma-1-et), de azt hiszem, csak idő kérdése, hogy Oscar csatlakozzon hozzánk a rajtrácsra” – jelentette ki Esteban Ocon. „Több mint tehetséges, eddig nagyjából minden címet megnyert, persze az F2 még hátravan.”

A francia Alpine-pilóta tisztában van vele, hogy milyen érzés harmadik számú versenyzőként a bokszból figyelni a futamokat, hiszen miután elveszítette az ülését a Racing Point alakulatánál, egy évet töltött a Mercedesnél ebben a szerepkörben.

„Persze a várakozás sosem valami remek dolog nekünk, versenyzőknek, de nyilván az a legjobb, ha ő is figyeli, hogyan alakulnak a dolgok” – tette hozzá Ocon. „Én a magam részéről ezt tettem, próbáltam annyi információt gyűjteni, amennyit csak tudtam, és ha már egyszer beülsz a pilótafülkébe, akkor belülről tudod, hogyan működik minden.

„Ezt tettem én is, szóval biztos vagyok benne, hogy ő is valószínűleg ugyanezt fogja tenni” – folytatta Ocon, aki viszont annak nagyon örül, hogy az Alpine másik juniorja, Csou ott lesz a rajtrácson 2021-ben. „Fantasztikus látni, hogy eljut a Forma-1-be. Nyilvánvalóan sokat dolgoztam vele idén, Ausztriában is megosztottam vele az első szabadedzést.”

„Nagyon gyorsan fejlődött az F1-es autóban, szóval nem hiszem, hogy sokáig fog tartani, amíg felgyorsul, de mindenképpen a legjobbakat kívánom neki” – zárta le a gondolatait a futamgyőztes pilóta.

