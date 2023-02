Ocon az Alpine-ról: a Brawn győzelmére sem számítottak 2009-ben

Utolsóként mutatta be a 2023-as Forma-1-es autóját az előszezoni teszt előtt az Alpine, a pilótáik pedig már úgy nyilatkoztak többek között a Motorsport.com-nak, hogy a Silverstone-ban tartott filmforgatási napjuk alatt kipróbálhatták az A523-at.

Az Alpine célja 2023-ra az, hogy megvédjék a 4. helyüket a konstruktőri bajnokságban, és maguk mögött tartsák a középmezőnybeli riválisaikat, miközben mindnyájan próbálják utolérni a három élcsapatot.

Miközben Gasly élete legjobb bejáratásaként címkézte az első köreit az új F1-es autójával, Ocon arra a kérdésre, hogy képesek lehetnek-e futamgyőzelmeket szerezni idén, pimasz választ adott:

„Reálisan nézve nem tűzhettük ki ezt a célt magunk elé” – mondta a francia pilóta. „Természetesen, ha Bahreinben szuperül teljesít majd az autó, akkor beszélhetünk majd erről, de szerintem ez nem túl reális jelenleg.”

„Ki tudja persze, az F1-ben lehetnek meglepetések. Arra sem számított senki, hogy 2009-ben a Brawn egy futamgyőztes autó lehet, szóval meg kell várnunk az első versenyt.”

Nem csak az Alpine lehet azonban a középmezőny idei nagy meglepetése, ezzel pedig Ocon is tisztában van, de úgy érzi, hogy a télen látottak alapján joggal bízhatnak a sikeresebb szereplésben.

„Őszintén, a 2022-es autó az ideihez képest úgy néz ki, mint egy játékautó. A részletek, a súlycsökkentésre extrémen kihegyezett alkatrészek, a pilótafülke körüli megoldások… Minden úgy néz ki, mint egy igazi versenyautó. Sikerült 2021-ről 2022-re is fejlődnünk, de most óriási lépést tettünk csapatként. Remélem, hogy a stopper is ezt állítja majd.”

Miközben a McLarennél meglepően pesszimista hangulat övezte az MCL60 bemutatóját, a mezőnyben az Aston Martint tartják a szezon egyik fekete lovának, ahol idén már Adrian Newey egykori jobbkeze, Dan Fallows felügyelte az AMR23 elkészültét, az Aston körüli felhajtás pedig az Alpine-hoz is eljutott.

„Mindenki az Aston Martinról beszél. Nem tudom, hogy ez csak a Fernando-effektus része, vagy tényleg ennyire jó autójuk van. Biztos vagyok benne, hogy erős riválisaink lesznek, de nem csak ők dolgoznak azon, hogy utolérjék az élmezőnyt. Nem becsülhetjük le a McLarent, az AlphaTaurit, Alfa Romeót sem, mert jelenleg még ők is ugyanúgy gondolkodnak a saját fejlődésükről, mint mi.”