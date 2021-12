Ocon: az Alpine „nagyon veszélyes” lesz az élmezőnyre, ha…

A francia istálló elég lassan kezdte meg a 2021-es szezont, és a legtöbb pontját a kaotikus Magyar Nagydíjon szerezte, ahol Ocon is életében először tudott győzni F1-es versenyen. A nyári szünet után viszont nem tudták megismételni a jó eredményeket.

A jó napjaikon azonban még a középmezőny elejével is fel tudták venni a versenyt, Fernando Alonsónak pedig Katarban összejött egy dobogó is, melynek köszönhetően elhúztak az AlphaTauritól a konstruktőri versenyfutásban.

Múlt héten pedig majdnem jött egy újabb dobogó, Ocon ugyanis jó taktikával és némi szerencsével a legjobbak között találta magát, és sokáig a harmadik helyen haladt, de aztán padlólemezének sérülése miatt Valtteri Bottas a célegyenesben még éppen elkapta őt.

A kezdeti csalódottság után Ocon azonban örül annak, ahogyan az autó és a csapat muzsikál, ami szerinte jó előjel 2022-re, amikor mindenki tiszta lappal indul. Szerinte veszélyessé válhatnak az élmezőnyre, amennyiben jól tudják indítani a következő szezont.

„Kicsit nehéz ezt lenyelni, mert 50 méterrel a cél előtt még miénk volt a dobogó, ezért a bennünk lévő versenyző nem boldog, de annak örülünk, hogy növeltük előnyünket az AlphaTaurival szemben.”

„Sokat tudunk kihozni az autóból, és ahogy Fernando mondaná, ez is része a tervnek. Annyira nyomjuk, amennyire csak lehet, csapatként erősen teljesítünk, szóval emiatt is örülök annyira. Igazán szolid hétvége volt ez a részünkről. Ha nekünk is ugyanolyan tempónk lesz, mint a legjobb autóknak, akkor nagyon veszélyesek leszünk.”

Az Alpine főnöke, Marcin Budkowski úgy fogalmazott, hogy az enstone-i gárda tudja, hogy meg kell zabolázniuk a kiegyensúlyozatlanságukat, és néhány leckét már Dzsiddában is tudtak alkalmazni ennek érdekében.

„Néhány futamon idén, például Austinban, Monacóban vagy Mexikóban igazán gyengék voltunk, Katarban viszont harmadikok tudtunk lenni. Mindenki némileg hasonló cipőben jár, és ezért is fontos kijavítani ezt, mert aki minden helyszínen jól tud teljesíteni, az masszívan elhúz a pontok terén” – mondta a Motorsport.com-nak Budkowski.

„Szóval sok mindent tanulunk ezzel kapcsolatban a jövőre nézve. Néhány dolgot Katarból már ide [Szaúd-Arábia] is áthoztunk, de ettől 2022-re még jobbnak kell lennünk minden téren.”

