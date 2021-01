Ocon: az Alpine F1-es csapata „jó kezekben van” az új menedzsment alatt

Az enstone-i alakulat nemrég erősítette meg, hogy az eddigi csapatfőnök, Cyril Abiteboul távozott, a MotoGP-ben a Suzukival sikereket elérő Davide Brivio pedig megérkezett, és a versenyigazgatói posztot fogja betölteni.

Brivio közvetlenül az Alpine új ügyvezetőjének, Laurent Rossinak jelent majd, kinek felelőssége a sportautógyártó közúton és pályán mutatott tevékenységeinek összefogása. Ocon egyelőre még nem találkozott személyesen az új főnökeivel, mivel a vírus miatti korlátozások nehezebbé teszik az utazást.

„Még nem voltunk Enstone-ban, mert sajnos kicsit komplikáltabb az utazás, és a sok korlátozással eddig nem volt rá lehetőségünk. Telefonon viszont mindenkivel kapcsolatban vagyunk, az újonnan érkezőkkel is.”

„Úgy tűnik, hogy jó kezekben leszünk, nagyon motiváltak és alázatosak, és próbálnak annyit segíteni, amennyit csak tudnak. Ez mind nagyon pozitív. Amint lehetséges lesz majd az Egyesült Királyságba menni, akkor meg is tesszük” – folytatta Ocon.

Amikor megkérdezték a franciát, hogy mit gondol eddig az új menedzsmentről, ő így felelt: „Eddig már kétszer beszéltem velük, Laurent Rossival és Davide Brivióval. Videókonferenciát tartottunk. Utána pedig hosszú ideig beszélgettünk még. Ahogy már mondtam, elképesztően motiváltak és nagy rajongói a motorsportnak.”

„Davide persze nagyon sikeres volt a MotoGP-ben, a saját világában, most pedig még tovább szeretné vinni ezt a csapatot. Szóval jók az érzéseim, jó az irányítás, ami pedig jó hír.” Ocon azért elismerte, hogy „nehéz” volt látni Abiteboult távozni, főleg azért, mert a korábbi csapatfőnök hozta őt az akkor még Renault néven futó istállóhoz.

„Igazán szomorú volt látni Cyrilt elmenni. Ő vezette a csapat projektjét már hosszú évek óta, és most már érkeznek is az eredmények, a dobogók, a jó helyezések, a top ötös pontszerzések. Nehéz lehet, hogy most kell mennie, és a legjobbakat kívánom neki a jövőre nézve.”

„Ő egy remek ember, és nagyra értékelem a személyét. Segített nekem eljutni odáig, ahol most vagyok. Úgyhogy igen, a legjobbakat kívánom neki” – méltatta kedves szavakkal Abiteboult az Alpine franciája.

