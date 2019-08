Ocon attól fél, hogy megfeledkeznek róla

A Mercedes tesztversenyzőjének helyzete nem egyszerű, miután tavaly elvesztette ülését a Racing Pointnál, nem talált magának helyet a rajtrácson, a németeknél betöltött tesztpilótai állás tartotta egyáltalán a Forma-1 közelében. Ez utóbbi különösen fontos volt Esteban Ocon számára, a francia ugyanis attól tartott, hogy ha nem lesz szem előtt, megfeledkeznek róla.

Ocon neve a szezon során folyamatosan felmerült, ha egy versenyzőnek a helye meginogni látszott, korábban szóba került, hogy akár Valtteri Bottas helyét veheti át, ha a finn nem szedi össze magát, míg a legutóbbi hírek szerint a Renault-nál fontolgatják szerződtetésének a lehetőségét.

"Egyértelműsítettem, hogy ott akarok lenni minden hétvégén a pályánál. Nem akarok csak állandóan a szimulátorban lenni. A fiúk pedig azt mondták, hogy 'ok, ez nem lesz egyszerű', én pedig, hogy 'márpedig én így akarom'. Még ha nem is alszom, a pályán kell lennem. Kemény, nagyon kemény, de megéri. Vannak rosszabb dolgok az életben. És korán le is fekszem szombaton, hogy vasárnap ott lehessek" - mesélte a Forma-1 hivatalos oldalának adott interjújában Ocon.

"Ha nem vagy kint a pályánál, az emberek elfeledkeznek rólad. A cél, hogy visszakerüljek az F1-be, persze, ha jövőre sem sikerül, akkor már más után kell majd nézni. De nem ez a cél. Ezért is kell minden versenyen ott legyek, ragaszkodom az F1-hez, a csapathoz, és akkor nem feledkeznek meg rólam" - mondta a francia.

A híresztelések szerint Oconnak minden esélye megvan rá, hogy 2020-ra ülést szerezzen magának, azonban a pilóta is tudja, hogy két év a partvonal mellett már nagyon sokba kerülhet. "A téli tesztek már elég lehet a sebesség felvételére. Egy év alatt még nem változnak akkorát a dolgok. De két év már nagy hátrány" - jelentette ki Ocon, aki 2016-ban mutatkozott be a Forma-1-ben, abban az évben azonban még nem szerzett pontot. 2017-ben viszont már két verseny kivételével minden futamon az első tízben zárt, az év végén pedig a nyolcadik helyet foglalhatta el a tabellán. A tavalyi szezonja már nem sikerült ilyen jól a tulajdonost váltó Force Indiánál, 12. helyen végzett a végelszámolásnál.

