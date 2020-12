Ocon: Alonso tudja, hogyan borzolja a kedélyeket

A 2021-ben visszatérő Fernando Alonso két év kihagyás után a Renault csapatánál folytatja pályafutását, és már a következő idény előtt nagy figyelmet kap, a média árgus szemekkel követi minden mozdulatát.

A spanyol látogatása a Renault F1 Team gyárba, valamint az Abu Dhabiban végrehajtott tesztje is nagy visszhangot keltett, az erről szóló nyilatkozatok bejárták az egész világot, hiszen mindenki érdeklődve várja, hogy Alonso mire lesz képes az új idényben.

Alonso a csapat valamennyi tagját lenyűgözte, amikor pályára vitte azt az R25-ös versenygépet, amivel 2005-ben világbajnoki címet nyert. A spanyol nagyon keményen küzd azért, hogy két év kihagyás után maximálisan felkészüljön az új idény jelentette kihívásokra, és felkészülten érkezzen meg az idén dobogón ünneplő Ocon mellé.

Még több F1 hír: Prost: A Renault könnyen elhagyhatta volna a Forma-1-et!

Alonso szót ejtett arról is, hogy a Renault idei nagyszerű eredményei, többek között a dobogós helyezések nem feltétlenül az autó teljesítményének tudhatóak be, hanem sokkal inkább a többi csapat hibáinak köszönhetőek. Azonban azt is elmondta, hogy nagyon nyitottan várja a közös munkát Oconnal, és alig várja, hogy együtt versenyezzenek a csapatért.

A garázs másik oldalán Esteban Ocon is nagyon izgatottan várja, hogy Alonso oldalán kezdhesse meg az új szezont. Az F1 hivatalos oldalán közzétett interjúban a francia dicséretekkel halmozta el a kétszeres spanyol világbajnokot a bemutatója után Abu Dhabiban.

Még több F1 hír: "Pereznek semmi esélye nem lesz Verstappen ellen az időmérőkön"

„Volt egy kis időm a kvalifikációt követően, hogy ránézzek a bemutatóra. Annak az autónak a hangja egyszerűen lenyűgöző, és Fernando is nagyon tudja, hogyan vonzza magára a tekinteteket” – jegyezte meg Ocon.

A Renault vezetői is megjegyezték, Fernando Alonso szinte semmit sem változott a Forma-1-től távol töltött két év alatt. Elképedve tapasztalták azt a motivációt, amivel a spanyol megérkezett a csapathoz, aki ugyanolyan szenvedéllyel viseltetik a sport iránt, mint a korábbi években. Sokan ennek ellenére szomorú történetet jósolnak a visszatérő világbajnoknak.

Az R25-ös hangja azonban nemcsak a versenypályát és a csapattagokat töltötte meg élettel, de a tesztet követően messzire repítette a bemutató hírét a világban. Sokan úgy vélekedtek, hogy a V10-es motor hangjánál nincs nagyszerűbb, ami számos kellemes emléket csalt elő versenyzőkből és csapattagokból egyaránt.

Még több F1 hír: Ocon így javítana az abu-dhabi pályán

„Alonso velünk volt Bahreinben és Abu Dhabiban, és biztos vagyok benne, hogy mindenki hallott a bemutató híréről, melynek során a Renault R25-ös versenygépét vezette, ami többek között bennem is mély benyomást tett” – folytatta Ocon. „A bokszutca falánál álltam, amikor elszáguldott előttem a pályán alig pár centire tőlünk. Egyszerűen fantasztikus volt.”

A spanyol egyelőre nagyon higgadt, és mindent megtesz a felkészülése során. A 23 versenyhétvége sem tette feszültté, a formája pedig már most kiváló. Sokat időzött a pilótafülkében, és minden erejével azon van, hogy 2021-ben hibátlanul teljesítsen. A Renault vezetőinek tehát fel kell kötniük a gatyájukat...