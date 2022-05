Ocon: Alonso cseppet sem olyan csapattárs, mint amilyennek mondják

Esteban Ocon a tavalyi szezonban lett a Forma–1-be visszatérő Fernando Alonso csapattársa és most a Beyond the Grid podcastben árulta el, többen is figyelmeztették, hogy a veterán pilóta mindig is keményen bánt csapattársaival.

„Sokan mondták nekem a paddockban, hogy legyek óvatos, mert Fernando mentális hadviselésbe fog a csapattársai ellen. Úgy voltam vele, majd akkor alkotok véleményt, ha megtapasztaltam, a saját ítéletemet akartam meghozni“ - mondta Ocon.

„Emlékszem, amikor először jött tesztelni a csapathoz 2020-ban, akkor még nem igazán mondott semmit. Megvolt a saját szerepe én pedig igyekeztem tőle tanulni és megtapasztalni, hogyan kell viselkedni vele“ – magyarázta a francia.

„Amikor csatlakozott az Alpine-hoz, rájöttem, hogy sok közös vonásunk van. Nem tudom, a többiek hogyan viszonyulnak a dologhoz, de szerintem mi ketten bárki másnál jobban szeretünk versenyezni és ezt ő is bizonyítja azzal, amit csinál.“

„Két bajnoki címet nyert a Forma–1-ben, megnyerte a világ egyik legrangosabb autóversenyét, a Le Mans-i 24 órás versenyt és ennek ellenére visszajött az F1-be, hogy mindent beleadjon a pályán. És még mindig ugyanolyan gyors, mint volt!“ – dicsérte csapattársát Ocon.

A két pilóta az idei szezonban a pályán is egymásnak feszült, Dzsiddában például a két Alpine párharca volt az egyik legizgalmasabb csata. Ocon korábban a Force Indiánál többször is összetűzésbe keveredett Sergio Perezzel és elmérgesedett a viszonyuk, többször is ütköztek.

„Ez most nagyon más. Checóval közel voltunk egymáshoz, de nem fejeztük be a futamokat, elfajult a dolog. Amikor Fernandóval versenyzünk, sosem jutunk el arra a pontra, hogy összetörjük az autót, tudjuk meddig mehetünk el“ – fogalmazott a francia.

„Nagyon boldog vagyok, hogy a csapattársa lehetek, megtiszteltetés vele dolgozni. Nagyszerű, hogy ennyire motiváljuk egymást, mert ez olyan szintre emeli a csapatot, amire korábban nem volt példa. Tudom, hogy megbízhatok benne“ – zárta Ocon.

