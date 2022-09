Ocon a mercedeses kapcsolatáról: „Nagyon izgalmas jövő áll előttem”

Ocon karrierjét már a GP3-as idők óta támogatta a Mercedes, és amikor a francia egy évre kikerült a mezőnyből, Toto Wolff ismét szárnyai alá vette, hiszen ő volt az istállója tartalékversenyzője.

Oconnak jelenleg 2024 végéig szóló szerződése van az Alpine-nal, de a mercedeses kapcsolódása miatt talán nem lehetetlen azt gondolni, hogy Lewis Hamilton későbbi visszavonulása esetén akár neki is lehet esélye az ülésére.

A Motorsport.com olasz kiadása nemrég megkérdezte Ocont, hogy továbbra is kapcsolatban áll-e a Mercedesszel és Wolff-fal. „Igen, szoktunk beszélni, már csak azért is, mert a karrierem menedzselésében mindig segíteni szokott Gwen Lagrue, aki a Mercedesszel is dolgozik” – mondta a napokban a 26. születésnapját ünneplő pilóta.

„Szóval még mindig megvan ez a kapcsolat, bár már Alpine-versenyző vagyok, és a munkám ide köt. Van egy remek szerződésem, amely 2024 végén fog lejárni, és nagyon izgalmas jövő áll előttem.”

Arról is kérdezték őt, hol látja magát két-három év múlva, és hogy hosszú F1-es karrierrel tervez-e. „Tudom, hogy a Forma–1-ben semmi sem biztos. Akkor sem, ha nyertél, ha sikerült megszorongatnod a kétszeres bajnokot, Fernandót, akkor sincs garantáld jövőd.”

„Itt van mondjuk Daniel [Ricciardo] példája, aki két éve még a legjobb versenyzők között volt, most pedig nem biztos, hogy lesz ülése a következő évre. Mindig a toppon kell lenned – jaj neked, ha feladod.”

Ocon szerint csak egyvalaki teljesített nála jobban Alonso márkatársaként