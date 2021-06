Ocon a menedzsmentjére bízza a 2022-es szerződését

Az egyéves kihagyást követően 2020-ban visszatért Esteban Ocon remekül kezdte a 2021-es szezont, és az 5-ből már 4 versenyen is pontot szerzett, míg kétszeres világbajnok csapattársa, Fernando Alonso még mindig nem szokott vissza a száguldó cirkusz ritmusába.

Ocon teljesítménye kiváltotta a paddock elismerését is, még Toto Wolff is bedobta a nevét a kalapba, mint aki esélyes lehet a Mercedes 2022-es ülésére, de az Alpine is kijelentette, hogy már most készek tárgyalni a hosszabbításról, mivel Ocon eredeti szerződése lejár a szezon végén.

Az Alpine vezérigazgatója, Laurent Rossi szerint Ocon „mindent jól csinál ahhoz, hogy megtartsuk a csapatnál”, emiatt pedig nem is kezdett el kutakodni másik pilóta után a 2022-es szezonra.

Bár Ocon elismerte, hogy remek érzéssel töltötte el, amikor a Motorsport.com-on azt olvasta, hogy Rossi már most a jövőjéről beszélt, kijelentette, hogy ő csak a versenyzésre koncentrál, és a tárgyalásokat meghagyja a menedzsmentjének.

Még több F1 hír: A Ferrari ellentámadásra fog játszani Bakuban

„Mindig nagyon jó látni ezt, és ezt a cikket pont nálatok olvastam” – nyilatkozta Ocon az Autosport/Motorsport.com-nak, amikor a jövője volt a téma a monacói sajtótájékoztatón. „Jó érzés, amikor ilyen szavakkal jellemez a főnököd.”

„Ugyanakkor jelenleg csak arra fókuszálok, hogy a munkámat jól végezzem a pályán, hogy a legtöbbet kihozzam az autóból, és csak azon gondolkodok, hogyan tudnánk még fejlődni az idei évben. Amíg ezzel kapcsolatban jó munkát végzek, jól fog alakulni a sorsom.”

„Mindenekelőtt a versenyzésre koncentrálok, és hagyom, hogy a menedzsmentem foglalkozzon a szerződésekkel.”

Ocont érdekes módon még mindig a Mercedes menedzseli, miután 2016-ban tagja lett a német márka juniorprogramjának, akik abban az évben már be is ültették a Manorba, mielőtt két szezont húzott volna le a Force Indiánál.

2019-ben a Mercedes harmadik számú versenyzője volt, és esélyes volt a 2020-as ülésre is, azonban Toto Wolffék megtartották Valtteri Bottast. Ez lehetőséget adott a Renault-nak arra, hogy egy kétéves szerződés keretén belül „kölcsönvegyék” őt. Az idei szezonban Ocon 12-t szerzett az Alpine 17 pontjából, és az elmúlt négy futamon az időmérőkön és a versenyeken is Alonso előtt végzett.