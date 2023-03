Ocon, a kiváló második számú? – az Alpine ügyvezetője magyarázkodni kényszerült

Ocon 2020-ban tért vissza az állandó mezőnybe az enstone-i gárdával, és miután a 2021-es idényt erősen kezdte, a csapat hosszabb távon is magához láncolta őt, hiszen a francia szerződése csak 2024 végén jár le.

Rossi azonban korábban tett olyan megjegyzéseket, melyek Ocont nem tüntetik fel feltétlenül a legjobb fényben, hiszen arról beszélt, hogy Ocon „nem garantáltan világbajnok alapanyag…, de így legalább van egy kiváló második pilótánk”.

A szakember most ezen kijelentéseit volt kénytelen megmagyarázni az F1 hivatalos Beyond the Grid podcastjében. „Nem titok, hogy nagyon gyorsan megpróbáltam komfortossá tenni a csapatnál való munkát Esteban számára. Azt is tudtam, hogy nagyon sikeres volt a kisebb kategóriákban.”

„Ezért úgy voltam vele, hogy adjuk meg neki a kellő biztonságot, amely ahhoz kell, hogy a legtöbbet hozhassa ki magából. Így aláírtunk vele három évre, és hagytunk neki némi teret. Legyünk őszinték, akkor senki sem akart az Alpine-hoz jönni, szóval ő volt a legjobb pilóta, akit megkaphattunk.”

„És mindig is azt mondtam, hogy Esteban minimum egy nagyon jó második számú. Ezt pedig mindenki másképpen értelmezte, és amikor ezt mondom, arra gondolok, hogy a Ferrarinál nincs első és második számú, de biztosan sokan gondolják azt, hogy van második számú pilótájuk. A Mercedesnél ugyanez a helyzet, de nehéz eldönteni, mi a leosztás.”

„Esteban pedig egyike lenne ezen kettőnek, bármelyik versenyzőt is választanánk abban a két csapatban, szóval így értettem a dolgot” – mondta Rossi. Ocon idén Pierre Gasly személyében új márkatársat kapott az Alpine-nál, így változott némileg a leosztás házon belül, mindez pedig csak még érdekesebbé teszi a francia házi csatát.

