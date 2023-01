Nyitott szívműtét maratonfutás közben: ez vár a Williams következő F1-es csapatfőnökére

Miközben Mattia Binotto távozásával már megindult a csapatfőnök-dominó, váratlanul a Williams is bejelentette december közepén, hogy Jost Capito csapatfőnök-vezérigazgató és FX Demaison technikai igazgató is távozik a csapattól. A Williams úgy fogalmazta meg a közleményeit, hogy azokból nem derült ki, melyik fél kezdeményezte a munkakapcsolat megszüntetését.

Andreas Seidl-nek nem lesz egyszerű dolga, miközben le kell vezényelni a Sauber átalakulását az Audi gyári csapatává, és Frédéric Vasseur is méhkasba nyúlhat a Ferrarinál Benedetto Vigna megnövekedett aktivitása és a még mindig átpolitizált csapat miatt, de talán egyiküknek sem lesz annyira nehéz dolga, mint a Williams leendő csapatfőnökének.

Hiába a 2022-es technikai szabályváltozás, a Williams még messzebb került a középmezőnytől, mint a szabályváltozás előtt, az FW44 hiányosságait figyelembe véve pedig nem volt nehéz meghoznia Jost Capitónak a döntést a silverstone-t fejlesztési csomagjuk után, hogy át is álljanak 2023-ra.

A távozása előtt Capito így jellemezte a Williams helyzetét: „jövőre muszáj előrelépnünk, különben valamit tényleg nagyon rosszul csinálunk. Még mindig messze nem tartunk ott, ahol a többiek”.

A történtek figyelembevételével különösen érdekes kijelentés ez Capito részéről, de könnyen lehet, hogy a csapat tulajdonosai az ő munkában is hibát találtak. Az F1.com szakírója, Lawrence Barretto szerint rossz lépésnek találták azt, hogy azt az FX Demaisont nevezte ki technikai igazgatónak, aki hiába dolgozott már ground effect-et használó versenyautón, minimális előzetes Forma-1-es tapasztalattal foglalta el a pozíciót.

Az kétségtelen, hogy Demaisonnak is komoly felelőssége van abban, hogy immár 5 éven belül negyedjére is a mezőny leglassabb autóját készítette a Williams, de a francia mérnök szerint olyan infrastrukturális lemaradásban van a Williams a többi csapathoz képest, hogy annak felszámolása nélkül nem is várható más.

„Több oka is van annak – elsősorban pénzügyi – hogy a Williams a múltban ragadt” – nyilatkozta még Brazíliában Demaison. „A legfontosabb feladatunk az volt, hogy a szélcsatornába, a gyárba, az itt dolgozó szakemberekbe fektessünk, de még legalább 2-3 évre szükségünk van ahhoz, hogy ebből a csapatból kihozzuk a maximumot.”

Jost Capito, CEO, Williams Racing, chats with Francois-Xavier Demaison, Technical Director, Williams Racing, another team member Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Miközben a Williamsnek a távozó menedzsment szerint még évekig az infrastruktúrájára kellene költenie, a többi csapat sem fog egyhelyben toporogni, különösen igaz ez az új szélcsatornát építő Aston Martinra és McLarenre, a kapacitását jelentősen bővítő Sauberre, a különbségeket pedig a fejlesztési költségsapka sem fogja megszüntetni – Capito pedig erős utalást tett arra, hogy ezt nem feltétlenül érti mindenki.

„Ezért kell hosszútávon gondolkodnunk addig, amíg el nem érjük a többiek szintjét. „Mondhatnánk, hogy »ó, de hát ugyanannyi pénzt költ mindenki, akkor ugyanolyan teljesítményt kéne elérni« – de nem. Minden csapat teljesen eltérő állapotban bújt be a költségsapka alá, és láthatjuk, hogy a költségsapka előtt éveken át szinte alig fektettek a Williamsbe.”

A csapat tulajdonosai pedig – magánbefektetési cégről lévén szó - nem hagyhatják figyelmen kívül a pályán elért eredményeket annak érdekében, hogy az vonzó célpont legyen az érdeklődő cégek, partnerek szempontjából.

„Olyan ez, mintha nyitott szívműtétet végeznénk egy olyan páciensen, aki éppen maratont fut” – jellemezte a munkáját Capito. „Ezt a helyzetet kell menedzselnünk. Ezt nem mondhatjuk, hogy akkor két évre kivonulunk a sportból, mindent átszervezünk, és majd, amikor végeztünk, visszatérünk. Ez nem működne. Szóval, ott van a szezonnal járó összes nyomás, és a gyárban pedig az a kérdés, hogy hogyan is kéne működnie egy modern Forma-1-es csapatnak.”

Az, hogy a páciens túléli-e az operációt, már nem Capito vállát nyomja. Capito egy olyan diszfunkcionális csapatot vett át, amely több mint két évig nem nevezett ki új technikai igazgatót, és ahol a mérnöki gárda felét a csapatfőnök irányította a versenyhétvégéken. Ugyanakkor az sem egyértelmű, hogy a sikeresen azonosított probléma megoldására Capito a megfelelő embert nevezte-e ki, és ha nem, milyen lehetőségeket szalasztottak el a csapat tulajdonosai szerint.

Capito bicskája közel 40 éves tapasztalattal is beletört a Williams felélesztésébe, azonban nem csak az egyik legnehezebb, de a potenciálisan egyik legjövedelmezőbb pozíciót hagyta maga mögött. Jean Todtnak is több mint 5 évébe telt, mire sikeres csapatot kovácsolt a jóval több erőforrással gazdálkodó Ferrariból, azonban sikerének gyümölcseként legendává vált Maranellóban. Túlzás lenne azt mondani, hogy a Williams következő csapatfőnöke hasonló státuszt érhet majd el, de egy sikeres projekttel óriási karriert csinálhat magának az, aki 2023-tól meg tudja fordítani a Williams szerencséjét.