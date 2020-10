Nyilvános bocsánatkérést követel a Mongol Identitás Max Verstappentől

Max Verstappen a csapatrádióban amellett, hogy retardáltnak is nevezte Strollt a baleset miatt, amelyről később megegyeztek, hogy mindkettőjük hibája volt, a mongolnak nevezte a kanadai versenyzőt.

A Motorsport.com holland kiadásának szerkesztője, Erwin Jaeggi nekünk is elmondta, hogy a „mongol” egy igen elterjedt káromkodás az országban, és nincs már rasszista töltete, ugyanakkor a pilóta kijelentéseit elfogadhatatlannak tartja Uuganaa Ramsay, a nemzetközi Mongol Identitás szervezet elnöke, aki nyilvános bocsánatkérésre szólította fel a Red Bull pilótáját.

„Sokkolt minket, és csalódottan vettük tudomásul, hogy a Forma-1 nem foglalt állást egy ilyen durva megszólalás ellen, ezt az ügyet egyenesen a sportot felügyelő szervezettel (FIA) fogjuk megtárgyalni.”

„A „mongol” kifejezést, amellyel korábban a Down szindrómás betegekre utaltak, a WHO 1965-ben törölte a kifejezéstárából, mert az korábban is az volt, és most is sértő a mongol etnikumra.”

Max Verstappen, Red Bull Racing on the grid Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Ezek ismeretében arra kérjük (Max Verstappent), hogy nyilvánosan is kérjen bocsánatot, pusztán tiszteletből, emberi kedvességből, és arra kérjük, nagyobb figyelemmel válogassa meg a szavait.”

A Red Bull tanácsadója és sportigazgatója, Helmut Marko is elfogadhatatlannak tartotta a pilótájuk rádiós kirohanását, ugyanakkor kritikusan nyilatkozott a csapatól Unro Janchiv, mongol kulturális nagykövet is.

„Tájékoztatták a csapatot a WeRaceAsOne kezdeményezésről? Úgy néz ki, Max Verstappent biztosan nem” – írta Janchiv, aki nem örült annak sem, hogy a holland az edzés után a sértő rádiós kifejezéseiről csak annyit mondott, hogy „nem az én problémám”, ha valakit ezzel megbántott.

