Bottas végzett az élen az utolsó tesztnapon a Red Bull és a Renault előtt

A mezőny csütörtökön az éjszakai esőzések miatt reggel nedves aszfaltcsíkon kezdhette meg a munkát. Emiatt a nap első felében kevésbé voltak aktívak a csapatok. Pénteken, az utolsó tesztnapon azonban ideálisabbak voltak a feltételek, így hamar megkezdődhetett a munka.

Räikkönen már az első másodpercekben elhagyta a bokszutcát az Alfa Romeóval. A finn világbajnokot Grosjean, Albon, Leclerc, Ricciardo, Russell és Pérez követte, így igen hamar több autó is pályára hajtott. Nem sokkal később már mindenkinek volt legalább egy installációs köre.

A Williams azon istállók között volt, akik aerodinamikai mérésekkel kezdték a napot. Russell autója nagy mérőműszereket kapott, míg Hamilton és Pérez Mercedes-motorjából nagyobb füst áramlott az első körön. Ez azonban nem akadályozta meg abban a címvédőt, hogy igen korán mért időket menjen a C3-as gumikon: 1:24.017, 1:21.027, 1:19.868.

Hirtelen mindenki a Mercedes füstölő motorjáról kezdett el beszélni. Igen hosszan eregette a füstöt a motor... A németek gyorsan meg is kezdték a különböző ellenőrzéseket a csomag körül, és gyakorlatilag mindenki a W11 hátulján dolgozott.

Albon is mérésekkel kezdett, az autója bal oldalán hátul egy nagy műszer kapott helyet. Röviddel ezt követően kapott egy új első szárnyat. A második időt Räikkönen teljesítette, szintén a C3-as abroncsokon: 1:20.750, 1:20.134.

Grosjean és Ricciardo is csatlakozott a mért körök futottak közé. A francia eleinte vezetett is a C3-as keveréken: 1:18.449. A Renault a zandvoorti prototípussal kezdett, míg Sainz rögtön a C4-es keverékkel gyűjtött adatokat, és vette át a vezetést: 1:18.109. Albon volt a következő, aki mért időket ment a C2-es gumikkal: 1:19.217, 1:18.906. Pár perccel később Pérez iratkozott fel egy 1:19-es idővel, aminél gyorsabban is hajtott: 1:18.941.

Eközben Sainz a C2-es gumikon hívta fel magára a figyelmet, és ment egy abszolút legjobb időt: 1:17.508. Räikkönen is javított, de egy lassabb körrel: 1:19.708. A második és a harmadik szektorban volt gyorsabb.

A Mercedes túl sokat nem dolgozott a motoron, mert Hamilton hamar visszatért és a C3-as gumikon ment egy 1:17.987-es időt a második helyen. Mindhárom szektorban gyorsult, míg a harmadikban a leggyorsabb volt. Ezzel párhuzamosan Ricciardo is növelte a tempót a 4. helyen az első két szektorban javítván: 1:18.513. Erre válaszolt Kvjat a C3-as tappancsokon: 1:18.482.

Sainz 9 óra 51 perckor ment egy abszolút legjobb időt a keményebb keveréken az élen: 1:17.255. Grosjean pedig a harmadik helyen javított (1:17.997) Kvjat előtt. A francia és az orosz közé Leclerc vetődött be a Ferrarival: 1:18.297. Nem sokkal 10 óra előtt már Grosjean volt a második Hamilton, Leclerc és Pérez előtt.

A második órát a Williams egy teljesen új hátsó szárny tesztelésével kezdte meg, addig Sainz a C3-as gumikra váltott át, és egy újabb abszolút legjobb időt ment: 1:16.822. Mindez azt is jelentette, hogy a spanyol máris gyorsabb volt Vettel tegnapi leggyorsabb körénél, ráadásul egy lényegesen keményebb keveréken. Igaz, a hírek szerint az olaszok letekert motorral mentek, és a feltételek sem voltak túl ideálisak.

Kvjat szinte ugyanakkor mente az első gyorsabb C3-as körét, de az jelentősen elmaradt Sainz idejénél: 1:17.358. Pérez azonban gyorsabb tudott lenni a C3-on, mint az orosz: 1:17.156.

Körszámok: 10:17

Hamilton - 27

Kvyat - 24

Ricciardo - 23

Sainz - 22

Grosjean - 21

Leclerc - 20

Perez - 19

Albon - 18

Raikkonen - 16

Russell - 16

10 óra 25 perckor majdnem elő kellett venni a piros zászlót, miután Räikkönen megforgott az utolsó kanyarban. A finn azonban a pályán maradt, és a motor sem állt le. Ekkor csak a 9. idő volt az övé, de Russellnek még nem volt köre. Igaz, a következő körében már javított és a 7. helyen várta tovább a folytatást Leclerc, valamint Albon előtt.

Sainz még bőven a déli harangszó előtt a C4-es gumikba is belekóstolt, de az első ilyen köre inkább volt próbálgatás, mint valós tempó. Mindössze 0.002 másodpercet javított a korábbi legjobb idejéhez képest: 1:18.820. Russell első mért körére majdnem 2 órát kellett várnunk: 1:18.766 - C4. Grosjean ekkor újra a második helyen volt, közel 0.3 másodperccel Sainz mögött, szintén a lágyabb gumikon.

Ricciardo valamivel több mint 2 órával az első leintés előtt a keményebb keveréken javított az 5. helyen: 1:17.470. Albon és Hamilton egyszerre javíthattak volna, de csak a thai lépett előre. A címvédő a friss C3-as gumikon elrontotta a harmadik szektort.

A Ferrarinál 10 óra 59 perckor kapcsoltak feljebb, amikor Leclerc a C3-as gumikon mindhárom szektorban javított. A másodikban a legjobb időt rakta össze: 1:17.064. 2 perccel később Pérez nagyot ment ugyanazon keveréken, megfutván a legjobb időt, akárcsak az első két szektorban: 1.16.658.

Körszámok: 11:01

Hamilton 47

Ricciardo 44

Leclerc 38

Albon 37

Sainz 34

Grosjean 30

Perez 30

Kvyat 29

Raikkonen 27

Russell 23

11 óra után pár perccel Russell ment egy jobb időt, de csak saját magához képest, mert a 8. helyen állt Albon és Räikkönen között. Grosjean a 7-es kanyarban hozta rá a frászt a csapatára, amikor kicsúszott, de elkerülte a falat, és vissza tudott evickélni a pályára. Kvjat ekkor javított az aktuális legjobb körén Leclerc mögött: 1:17.200.

A szakértők többsége azt gondolja, a Racing Point harcban lehet a Ferrarival, de a jövőre már Aston Martinként szereplő istálló kissé kételkedik ebben. A mezőnyből mindenki azt gondolja, hogy az olaszok titkolóznak.

Leclerc a C4-es gumikon fél órával dél előtt ment egy mért időt, de az első ilyen köre gyengére sikeredett, független attól, hogy a második szektorban a leggyorsabb volt. Ricciardo azonban előrébb lépett az 1:16.814-es körével a C4-es abroncsokon, ami azonban így sem volt jobb Pérez C3-as körénél, míg Hamilton a harmadik szektorban rakta össze a leggyorsabb időt.

1 óra 12 perccel a leintés előtt Ricciardo javított a második helyen a C4-en: 1.16.707. 0.049 másodpercre volt Pérez C3-as idejétől. Russell pedig a 6. helyre lépett fel a C5-tel: 1.17.018. Röviddel ezután Leclerc először ment mért időt a legjobb keverékkel, és noha átvette a vezetést, a köre nem volt túl meggyőző, mert csak a középső szektorban futotta meg a leggyorsabb időt, és Pérez a C3-as keveréken mindössze 0.2 másodpercre volt tőle.

12 óra 3 perckor Albon vétette észre magát az egyre rosszabb feltételek mellett az erősödő szél közben, amikor a 12-es kanyarnál kicsúszott, és majdnem elásta a Red Bullt a kavicságyban, de megúszta a dolgot.

Az ebédszünet előtti utolsó órában is láthattunk pár időmérős szimulációt. Leclerc a következő nekifutásra már gyorsabb volt: 1:16.360. A differencia azonban még mindig nem volt elég nagy Pérezhez képest. Eleinte Ricciardo volt ott a második helyen a C5-tel, majd jött Hamilton, aki az első szektorban nem javított a legjobb gumin, míg a harmadikban már a leggyorsabb volt.

A korábbi motorgondok miatt azonban lehetséges, hogy a Mercedes egy visszafogott módot használ, így az egyenesekben sem mennek olyan tempót, mint tudnának. A gyorsabb 1-es szektorban különösen lassú volt a W11. Hamilton a C5-ös gumikon a második nekifutásra ment egy 1:16.410-es időt. A harmadik szektorban ezúttal javítani sem tudott.

Ricciardo a vezetést 12 óra 26 perckor vette át a C5-tel: 1:16.276. Az ausztrál megérkezett a Ferrari elé, amivel jó reklámot generált a Renault-nak. 0.084 másodperc volt akkor kettejük között a differencia.

A nap első felének végeredménye

1 Ricciardo 65 kör Renault C5 1m16.276s 2 Leclerc 76 Ferrari C5 1m16.360s 3 Hamilton 90 Mercedes C5 1m16.410s 4 Perez 43 Racing Point C3 1m16.658s 5 Sainz 65 McLaren C4 1m16.820s 6 Kvyat 43 AlphaTauri C4 1m16.914s 7 Russell 59 Williams C5 1m17.018s 8 Grosjean 86 Haas C4 1m17.037s 9 Raikkonen 62 Alfa Romeo C5 1m17.415s 10 Albon 59 Red Bull C3 1m17.803s

Ocon, Russell és Russell rögtön megkezdte a délutáni műszakot, amikor 14 órakor megkapták a zöld jelzést a katalán ringen. A Renault francia versenyzője volt az első, aki mért időt ment, a C2-es gumikon: 1:19.650, 1:19.571, 1:19.361, 1.17.906, 1:17.785.

Kvjat szintén ezen a keveréken volt odakint az első etapján, míg Russellnél a C3-at választották a Williams szakemberei, akárcsak a Racing Pointnál Pérez programján.

Leclerc és Sainz röviddel az első 15 perc után gurult ki a friss C2-es és C1-es gumikon. A Ferrari és a McLaren után a Haas döntött úgy, hogy folytatják a kilométerek gyűjtését, Grosjean helyett Magnussennel.

A dánt követte Verstappen a Red Bull-Hondával, ami a második hétre több újítást is kapott. A holland azonban csak 2 körig volt kint, majd újabb változtatásokat eszközölt a csapat az autón, ami eltartott egy ideig. Az első köre 1:18.261 volt a keményebb gumin. Bottas még az utolsó óra vége előtt ment ki a pályára, C3-as abroncsokon: 1:18.201, 1:17.790, 1:17.438, 1:17.414, 1:17.121.

Körszámok: 15:03

Leclerc 109

Kvyat 103

Sainz 91

Hamilton 90

Raikkonen 89

Grosjean 86

Perez 69

Ricciardo 65

Albon 59

Russell 74

Ocon 24

Magnussen 15

Bottas 12

Verstappen 8

Az AMuS megtudta a Mercedestől, hogy a csapat ma valóban alacsonyabb fordulaton dolgozott, ami nem meglepetés a korábbi motorproblémák láttán. A németek ezzel nem a Ferrarit akarták utánozni, hanem puszta óvintézkedés volt a részükről. Érdekes kérdés, hogy mi lesz a megbízhatósággal a folytatásban, mert ha le kell tekerniük a motort a végleges megoldás megtalálásáig, azzal sokat veszíthetnek.

Ocon 2 óra 42 perccel a leintés előtt Bottashoz hasonlóan a C3-as gumikon javított: 1:17.505- Ez azonban nem volt sokkal jobb idő, mint amit a C2-es keményebb keverékkel ment. Verstappen a hosszabb etapok részeként hosszabb szerelés után a C2-es szettel a 10. helyen javított: 1:17.340.

Bottas először 15 óra 59 perckor ment mért időt a C4-es gumikon, de az első szektorban még javítani sem javított: 1:16.873. Ekkor a 7. helyen állt, és tisztán látni lehetett, hogy messze nem lépett oda a W11-nek a fentebb említett problémák miatt.

Röviddel ezután Verstappen a C2-es gumikkal azonban ment egy erősebb kört, és csak 0.5 másodperccel maradt el Ricciardo körétől, aki egy sokkal gyorsabb keverékkel mente azt az időt. A Wiliamst ma sem kerülték el a motorgondok. Ezúttal egy szenzorral akadt probléma, de az ellenőrzés részeként a gyújtógyertyát is ki kellett szedniük a szerelőknek. Egy újabb vészjósló jel arra, hogy a Mercedesnél messze nincs rendben a megbízhatóság, amit Hamilton is megerősített.

A Haasnál a váltó okozott gondot, ami miatt Magnussen nem tudott igazán aktív lenni, és csak az utolsó 30 percben ülhetett újra autóba.

Bottas következő etapja már jobban bizonyult a lágy gumikon, és ment egy 1:16.637-es időt, amivel Pérez és Ocon elé vetődött be. Közvetlen Hamilton volt előtte. Ocon a C5-9s gumikkal ment egy még jobb időt: 1:16.433. Az első és a harmadik szektorban javított.

Verstappen 1 óra 30 perccel a tesztnap vége előtt a C3-as gumikon az 5. helyre ugrott fel: 1:16.444. Mindhárom szektorban javított. Erre reflektált egy legjobb idővel Bottas a C5-ös tappancsokon: 1:16.226. Az utolsó két szektorban javított. A harmadikban a legjobb idő volt az övé. Ezután fordult a kocka, mert a harmadikban bukott sokat, és az első kettőben javított: 1:16.196. A csapat a Williamshez hasonlóan egy új hátsó szárnyat is tesztelt.

Körszámok: 16:57

Leclerc - 155

Kvyat - 142

Sainz - 141

Perez - 133

Raikkonen - 115

Russell - 101

Hamilton - 90

Grosjean - 86

Ricciardo - 65

Albon - 59

Ocon - 51

Bottas - 51

Verstappen - 31

Magnussen - 16

Az Alfa Romeo messze nem volt a legaktívabb. Räikkönen idő előtt fejezte be a programját. Az utolsó órában a csapat már csak pakolt, hogy minél hamarabb visszatérjenek a gyárba. Ezzel borítékolható volt, hogy a finn hátul fejezi be a napot.

40 perccel a vége előtt Verstappen a C4-es gumikon is megpróbálkozott egy gyorsabb körrel. Az első ilyen kísérlet azonban nem sikerült, és a rosszabb harmadik szektor miatt el is vette a gázt. Az utolsó 30 percben újra nekifutott, és az első két szektorban növelte a tempót, amivel beugrott a második helyre, nagyon közel Bottas idejéhez: 1:16.269.

A holland harmadik kísérlete egy teljesen új C4-es gumin volt, és noha az első szektor jól sikerült, a folytatás már nem, így elmaradt az újabb javítás.

1 Bottas 79 kör Mercedes C5 1m16.196s 2 Verstappen 45 Red Bull C4 1m16.269s 3 Ricciardo 65 Renault C5 1m16.276s 4 Leclerc 181 Ferrari C5 1m16.360s 5 Hamilton 90 Mercedes C5 1m16.410s 6 Ocon 75 Renault C5 1m16.433s 7 Perez 154 Racing Point C5 1m16.634s 8 Sainz 163 McLaren C4 1m16.820s 9 Russell 146 Williams C5 1m16.871s 10 Kvyat 160 AlphaTauri C4 1m16.914s 11 Grosjean 86 Haas C5 1m17.037s 12 Raikkonen 115 Alfa Romeo C4 1m17.415s 13 Magnussen 25 Haas C4 1m17.495s 14 Albon 59 Red Bull C3 1m17.803s

A visszatérő holland pályán ma teljesítették az első kört: erre Joshua Kreugernek volt lehetősége, aki elsőként érezhette meg, milyen a zandvoorti döntött kanyarokban menni.