Verstappen nyitott az élen Amerikában Vettel előtt, Hamilton a 8., Bottas a 17.

A mezőny mindössze 9°C-os levegő-hőmérséklet mellett gurulhatott pályára, teljesen száraz körülmények között. A pálya hőmérői csak 14°C-ot mutattak. Az idő azonban száraz volt, és a mezőny gyakorlatilag végig aktív programot futott, ami egyértelműen betudható volt annak, hogy a Pirelli két szett prototípus gumit (C4) tett elérhetővé számukra a 2020-as keverékekből. Ez jó alkalmat jelentett arra, hogy a Pirelli, a csapatok és a versenyzők is extra adatokhoz jussanak. Ezeket az abroncsokat csak a pénteki edzésnapon használhatják a pilóták.

Az FP1 nagyon hamar aktívvá vált, melynek az elején Hamilton azt mondta, olyannyira pattogó a pálya, hogy az nem biztonságos. Az 1-es kanyar felé vezető úton ez mindenki esetében tisztán látható volt, és mások is panaszkodtak. Charles Leclerc is hamar mért időt akart futni a Ferrarival, miközben a Mercedesnél aerodinamika méréseket is végeztek, de a monacói nem járt sikerrel, és az első idejét 45 perccel a leintés előtt futotta meg.

Először úgy tűnt, hogy motorgondok vannak az autóval. A szerelők gázpedállal kapcsolatos problémákat fedeztek fel, amit sikerült megoldaniuk, de Leclerc így is elég sok időt veszített. Sainz szintén sokat állt a garázsban a padlólemez cseréje miatt. Az új elem felszerelése után a spanyol bele is húzott a McLarennel.

A legjobb időt végül Verstappen rakta össze Vettel és Albon előtt. A holland köre elég erős volt, és a Ferrari nem tudta igazán megközelíteni azt, bár túlságosan messze sem volt. Albon magához képest pedig egy egész jó időt abszolvált, közvetlen Gasly előtt, aki a Toro Rossóval 4. lett, amivel igencsak felhívta magára a figyelmet. A francia hátránya azonban már jelentős volt.

Az utolsó percekben Hamilton ment egy negyedik időt, de sok társához hasonlóan elvették tőle a körét a kanyar kiszélesítése miatt. A 19-es kanyarnál történtek miatt az FIA sorra vette el a gyorsabb köröket. Enyhe túlzással egy olyan pilóta sem volt, aki legalább egyszer ne járt volna így a 90 perc alatt.

Hamilton sokat szenvedett a technikával, és számos változtatást hajtottak végre az autóján, hogy azzal kényelmesebben érezze magát, de javarészt csak annak örülhetett, hogy a versenymérnöke idő előtt tért vissza, aki eredetileg az operációja miatt Amerikában sem lett volna jelen a csapattal. Peter Bonnington azonban az FP1-en már újra ott volt, és folytatta a munkát a világbajnokkal.

Mercedes AMG F1 W10 in the garage Fotó készítője: Giorgio Piola

Nemcsak Hamilton zárt hátrébb a vártnál, hanem Bottas is, aki csak a 17. helyről várhatja a folytatást. Ez nem egy olyan edzés volt a németek részéről, amikor megmutatták volna a sebességüket, független Lewis egyetlen gyorsabb körétől, amit elvettek.

Gasly mögött ötödikként Ricciardót találjuk a Renault-val, ami egy jó kezdés volt az ausztráltól, addig Hülkenberg a mezőny utolsó felében végzett Norris, Kubica és Latifi előtt. A Williams tartalékja, aki ezúttal Russell helyén körözgethetett, nem volt szerencsés, mert igen hamar fel kellett adnia egy sebességváltó-probléma miatt. Az egységet ki kell cserélni az FP2-re, amikor Russell visszaveszi a helyét.

A TOP-10-ben végzett még Grosjean, Leclerc, Stroll és Magnussen. A Ferrari versenyzőjétől is elvettek egy igazán gyors kört, amivel ott lehetett volna a legjobbak között, így a legjobb ideje a prototípus gumival maradt. A két Racing Point pedig közepes abroncsokon ment, míg a többiek mind lágyon hajtottak. A különbségek igen kicsik voltak a középmezőnyben, ami egy izgalmas folytatást vetíthet előre, de egyes csapatokon belül nagy volt a differencia, mint azt láthattuk a Renault, a Mercedes és a McLaren esetében is.

Az FIA hivatalos dokumentuma szerint a következő versenyzőktől vettek el gyors kört kanyarkiszélesítés miatt az FP1 ideje alatt: Norris (2x) Hamilton, Kvjat, Verstappen (2x), Leclerc, Magnussen, Stroll, Gasly, Albon.