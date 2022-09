Nyck de Vriest a jövőjéről kérdezték a zseniális beugrása után

A 8. helyről indulva a 9. pozícióban ért célba a műtéten áteső Alex Albon helyére beugró Nyck de Vries, míg átmeneti csapattársa, Nicholas Latifi a 15. helyen ért célba a másik Williamsszel.

Nem meglepő módon mosolyogva adott interjút az Olasz Nagydíj után a 2019-es Forma-2-es bajnok, aki szerint megérdemelték ezt az eredményt:

„Nem is lehetnék büszkébb, hálás és boldog vagyok a lehetőségért, és nagyszerű napot zártunk. Persze ehhez kellettek a büntetések is, de nagyon jó futamom volt és megérdemeltem ezt az eredményt. A csapat miatt és saját magam miatt is örülök.”

Még több F1 hír: Verstappen győzött az Olasz Nagydíjon, a safety car mögött ért véget a futam!

A csapatrádiós üzenete után a futam utáni interjúban is elmondta a Williams beugrója, hogy a válla elkezdett fájni a nagydíj utolsó szakaszában, de ki kellett bírnia:

„Sűrű időszak áll mögöttem, az egész év folyamán vezettem, például a Formula E-ben és más sorozatokban is, sok szimulátoros munkát is végeztem, tehát nem vagyok a legjobb állapotban a verseny után, de meg kellett birkóznom a feladattal.”

„Amikor a safety car bejött, akkor kezdtem el érezni, hogy nagyon fáj a vállam, szinte csak lógott” – magyarázta a holland pilóta az M4 Sportnak, majd Ujvári Máté azt is megkérdezte De Vriestől, hogy mit tud mondani a jövőjéről:

„Sajnos nem én döntök arról, hogy ott leszek-e jövőre a Forma-1-es rajtrácson. Nem vagyok olyan pozícióban, hogy ülést adjak magamnak, de bízom abban, hogy valamelyik csapat esélyt ad nekem” – fogalmazott De Vries, akit az F1.com-on a szurkolók a nap versenyzőjének választottak.

„Russell gyorsan a Mercedes vezetőjévé válik, megdöbbentő volt Hamilton kirohanása...”