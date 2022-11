Nyck de Vries szerint nem a kor számít a Forma-1-ben

2019 Formula 2-es bajnoka, Nyck de Vries 28 éves lesz, amikor jövőre megkezdi első teljes szezonját az AlphaTaurinál a Forma-1-ben, szokatlan módon a Formula E-ben versenyezve, mielőtt eljut a királykategóriába.

Egy tökéletes világban, ha valaki megnyerné az F2-t, bérelt helye lenne az F1-ben, Charles Leclerc és George Russell a példái ennek. A legtöbbször azonban – legalábbis ideiglenesen – várakozni kényszerülnek, ez történt Oscar Piastrival, Felipe Drugovichcsal és de Vriesszel is.

A Forma-1 hivatalos podcastjának, a Beyond The Gridnek adott interjújában a holland erről a hosszú várakozásról is beszélt: „Mindenki a saját útját járja, szóval a korom, vagy az, hogy hogyan jutottam idáig, nem számít.”

„Szerintem a lényeg annyi, hogy az ember akkor kapja meg a lehetőséget, amikor eljött az ideje. Számomra az idáig vezető út egy hullámvasút volt és valamilyen módon még jobban is örülök neki, hogy most jött el az én időm. Néha persze gondoltam rá, hogy lehet, sosem érem el az álmom, de ugyanakkor sosem adtam fel.”

Míg a Forma-1-ben felszabaduló helyekre várt, de Vries a Mercedes-EQ Formula E-csapatában jutott lehetőséghez, ahol 2021-ben bajnoki címet nyert, de a Mercedest is hozzásegítette két győzelemhez a csapatversenyben.

Forma-1-es futamon először az idei Olasz Nagydíjon állhatott rajthoz, ahol a pontszerzésben nem remeklő Williamsnek szállított egy kilencedik helyet, miután Alex Albont kórházba kellett vinni vakbélgyulladással.

„Nagyon megterhelő volt, de ugyanakkor a tapasztalatom és az érett hozzáállásom segített abban, hogy a földön maradjak. Remek élmény volt és nagyon hálás vagyok mindenért, ami azon a hétvégén történt.”

