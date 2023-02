Nyck de Vries rögtön megverheti Cunodát? Tost magabiztos a hollanddal kapcsolatban

A csapatok közül az AlphaTauri mutatta be ötödiknek az autóját, ráadásul nem is akárhol kerítettek sort a rajongók által oly nagyon várt eseményre, hiszen a divat egyik meghatározó városában, New Yorkban rántották le a leplet az idei autójukról.

Az AT04 több szempontból is sok újdonságot hozott, igaz, elsősorban a festés bemutatásán volt a hangsúly, hiszen az a konstrukció, ami Misanóban pályára gurul majd pár nap múlva, már egy fejlesztett változat lesz a képeken látottakhoz képest.

A csapat azonban nemcsak az autója kapcsán került reflektorfénybe, hiszen Nyck de Vries személyében új pilótával állnak rajthoz idén. Az autóbemutató kapcsán Franz Tost elárulta, hogy nagyon elégedett azzal, amit eddig a hollandtól látott.

„Nyck technikailag nagyon magasan képzett és kifejezetten koncentrált (pilóta). Amikor a tavalyi szezon végén a fiatal pilóták tesztjén vezette az autónkat Abu-Dzabiban, már akkor jó technikai visszajelzéseket adott a mérnököknek.”

„Úgy gondolom, hogy azonnal meg fogja érteni az új autó működését. Gyorsan meg fog ismerkedni vele, és a visszajelzései hasznosak lesznek, mert érti a Forma-1-es autók által támasztott technikai követelményeket. Úgy vélem, ő az egyik legügyesebb versenyző az autó technikai megértése szempontjából.”

„Nyck De Vries eddig csak egy Forma-1-es versenyen állt rajthoz tavaly Monzában, ahol fantasztikus teljesítményt nyújtott. Ennek ellenére rengeteg versenytapasztalattal rendelkezik, hiszen számos kategóriában nyert futamokat és bajnokságokat, amelyekben részt vett. Ezért egészen biztos vagyok benne, hogy a szezonban hamarosan jó eredményeket tud majd szállítani, hogy aztán a futamokon a pontszerző helyeken végezzen.”