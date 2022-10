„Nyck de Vries leigazolása mesteri húzás volt Helmut Marko részéről”

De Vries remekül sikerült monzai beugrása igazán megnövelte az ázsióját, és hirtelen három-négy csapatnál is komoly esélyessé vált egy jövő évi ülésre. Az Alpine a pletykák szerint a Magyarországon szervezett privát teszten is autóba ültette őt, miközben a Williams is egyik első számú jelöltjeként tartotta őt számon Nicholas Latifi helyére.

Amikor azonban az Alpine Pierre Gasly felé fordította figyelmét, és kiderült, hogy a Red Bull a szuperlicencpontok hiánya miatt biztosan nem fogja tudni áthozni Amerikából Colton Hertát, akkor Marko figyelme hamar De Vriesre terelődött.

Nem is kellett sok ezek után, hogy megkössék a megállapodást, így a holland pilóta 2023-ban már az AlphaTaurinál bizonyíthat a Forma–1-ben. A tanácsadó szerint pedig De Vries akár Gasly vezető szerepkörét is átveheti az istállónál.

Coronel pedig most a történtek kapcsán arról beszélt, hogy ez a szituáció is jól mutatja, mennyire gyorsan képes reagálni a Red Bull egy adódó lehetőségre, és ezek sokszor kifizetődtek az esetükben.

„Ez szerintem egy mesteri húzás volt a Red Bulltól. Hamar kellett dönteni. Dr. Helmut Marko tudta, hogy a Williams szeretné őt, és hogy az Alpine-nal fog tesztelni. Emellett a Mercedesnek ott vannak a partnercsapatok, szóval bármi előfordulhat, ezért meg kellett őt szerezzék” – mondta Coronel a Motorsport.com holland kiadásának.

„Marko pedig tudta, hogy ezzel beelőzi a többieket, és ha valamihez nagyon ért, akkor az a fiatal tehetségek megtalálása. Ezen a téren elég brutálisak. Ha akarnak valakit, akkor adnak neki egy szerződést, aztán majd kitalálják, mi lesz. Igazából nagyon egyszerűen gondolkoznak és gyorsan cselekednek.”

Coronel pedig tudja, hogy az AlphaTauri jó lóra tett De Vries személyével, hiszen komoly sikereket ért el eddigi pályafutása során. „Nem szabad elfelejteni, hogy a gokartban minden évben megnyerte a bajnokságot.”

„Ha megnézzük az önéletrajzát, abban csak bajnoki címek vannak. Ebben a tekintetben jobban áll, mint a legtöbben a paddockban. Keveseknek van olyan listájuk, mint neki” – zárta gondolatát a holland veterán.

