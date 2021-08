Nyári kikapcsolódás Daniel Ricciardóval (videó)

A korábbi epizódok során láthattuk már őt Jenson Buttonnel gokartozni, Monacóban a McLarenjével menni, vagy éppen a saját sörfőzdéjében inni egy kóstolót. Most pedig Los Angelesbe látogatott, hogy egyik barátjával motorozzanak egy jót a város melletti terepen.

Ricciardo elmondta, hogy neki kellenek az ilyen élmények is, nem tud sok ideig ülni a fenekén, imádja a természetet és a meleget, ezért tökéletes számára ez a kikapcsolódás. Valljuk be, hogy illik is hozzá, mert tudható róla, hogy képes őrültségeket csinálni.

Még egy kis parkour és falmászás is belefért, de azért csak szigorúan óvatosan, nehogy valamilyen sérülés érje őt, amely miatt aztán futamokat kell kihagynia. Miközben jót szórakozott, azért arról is szót ejtett, hogy szívesen visszatérne már a versenyzéshez, hiszen az a mindene.

Kíváncsian várhatjuk, hogy miként sikerült neki a feltöltődés, mert a szezon második felében azért jobb teljesítményre lenne tőle szükség, miután az eddigi 11 futam során jelentősen elmaradt márkatársától, ami az eredményeket illeti.

