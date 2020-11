November végére hozta előre a Red Bull a döntést motorügyben

A Honda döntését követően, miszerint kiszállnak a Forma-1-ből 2021 után, a Red Bull Racing az idővel versenyez, hogy befejezze terveit a helyettesítésről. A csapat a japánok rendszerét vinné tovább, de ehhez el kell érniük, hogy a motorokat befagyassza a sorozat 2022-től az új generációs motorok 2026-os érkezéséig.

Bár Christian Horner a kérdésben megszerezte a Mercedes csapatfőnökének, Toto Wolffnak a támogatását, a Renault és a Ferrari élesen ellenzik a dolgot. A Red Bull vezére a csapat motorokkal kapcsolatos reményeiről elmondta:

Még több F1 hír: Hamilton tanácsa fiatalkori önmagának

„A színfalak mögött igen produktív beszélgetéseket folytattunk a Forma-1 jogtulajdonosaival és vezető szerveivel. Vannak még kulcselemek, melyeknek a helyükre kell még kerülnie azonban, mielőtt végső döntést hozunk, például a motorfagyasztásoknak.”

„Az elsődleges opciónk az lenne, hogy a jövőre használt erőforrással folytassuk, valamilyen más néven, ha a Hondával meg tudunk egyezni a szellemi tulajdonjogokról. Nagy kár lenne, ha ezek egy japán raktárban porosodnának.”

Az óra ketyeg azonban, mivel a Red Bullnak a 2022-es szabályokra is gondolva el kell kezdenie az új korszakra is tervezni. Az eredetileg év végére tervezett határidőről Horner elmondta: „Adrian (Newey) mindig is a „későn fékezők” legjobbja volt az ilyen dolgok terén. Ő ki fogja várni a legjobb lehetőséget.”

„Vannak azonban olyan gyakorlati dolgok, amikről még dönteni kell. A motorok ügye mindig sok időt vesz el. Ha egy ilyen projektbe vágunk, abba rengeteg munka fog belemenni, szóval november végére le kell tennünk a voksunkat valami mellett.”

Ajánlott videó: