Norrisnak van valami, ami fontosabb, mint az MCL60 teljesítménye

Norris a Motorsport.comnak arról beszélt, hogy Daniel Ricciardo sokkal könnyebben hozzászokott a 2022-es új szabályok alatt készült géphez, hozzátéve, hogy neki azonban jelentősen alkalmazkodnia kellett hozzá, főleg, mivel az MCL36-os fékhűtési problémái komolyan hátráltatták őket a bahreini teszteken.

Emiatt elmondása szerint a tavalyi szezon egyharmadát a kocsi megszokásával töltötte, a többit pedig a tudása finomhangolásával, azonban emiatt a télen Norris inkább arra ösztökélte a csapatot, hogy az MCL60 inkább jobban vezethető és kiegyensúlyozottabb legyen, mint nagy teljesítményű.

Az autó hétfői bemutatóján beszélt erről: „Határozottan jobban toltam a csapatot, mint tavaly, hogy ne a legjobb vagy leggyorsabb autót akarják megcsinálni. Szerintem a legnagyobb lépéseket akkor tesszük, ha az alapvető dolgokkal foglalkozunk, olyanokkal, amikkel probléma volt az elmúlt három-négy évben, mióta a McLarennél vagyok.”

„Ezt tavaly is elég sokat mondtam nekik, ezek a kis dolgok minden egyes autónál kijöttek, ahogy a 2022 előtti autón, úgy az újon is. Vannak dolgok, amik nagyon hasonlóak, amiket nem nagyon tudtunk megváltoztatni vagy megérteni.”

„A magam részéről én ezeket akarom megoldani és kibogozni, hogy aztán ne csak egy gyors autónk legyen, hanem egy olyan, amit vezetni is sokkal jobb és összességében is jobb érzés vezetni” – mondta Norris, aki a Motorsport.comnak már a tavalyi szezonzárón is panaszkodott erről:

„Egy kicsit mindennel volt bajom. A kanyarokban szinte teljesen ellentétesen kellett vezetnem, mint ahogy általában csinálnám. Nagyon sokat kellett változtatnom a stílusomon, minden kanyarban, mintha borotvaélen táncoltam volna.”

„Lehetetlen minden egyes időmérő és verseny minden egyes körében így vezetni, nagyon nem találtam, hogy hol a határ. Nem tudtam alkalmazkodni ahhoz, hogy minden kanyart máshogy kell bevenni, sosem volt ugyanolyan az egyensúly, szóval ha rám akarták szabni ezt az autót, borzalmas munkát végeztek.”

A télen távozott a csapattól Andreas Seidl, aki gyakorlatilag végigkísérte eddig Norris karrierjét. A fiatal pilóta arról is beszélt, hogy érintette a német szakember távozása.