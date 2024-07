Norrisnak megvolt az esélye a pole-ra, "nem tudta beváltani"

Norris, aki az előző két héten Spanyolországban az élen zárta a kvalifikációt, míg Ausztriából két második helye is van, Silverstone-ban a Q2-ben is az élen állt még. A McLaren versenyzője aztán csapattársa, Oscar Piastri elé jött és a Red Bull világbajnokát is maga mögé utasította, míg Hamilton 166 ezredre volt mögötte, Russell azonban még be tudott férkőzni elé.

Russell és Hamilton azonban javítani tudtak, így a Mercedes számára először bérelték ki az első sort a 2022-es Brazil Nagydíj óta, míg Norris feladta körét, miután „kiszélesítette” a Chapel kijáratát. Arra a kérdésre, hogy enélkül meglett-e volna a pole, úgy felelt:

„Nem, már akkor másfél tized hátrányban voltam. Szóval kemény volt. Szerintem George és Lewis remek munkát végzett, az, hogy két autójuk is ott volt, mutatja, hogy a csapat volt jó. Szuper szoros volt amúgy.”

„Szerintem ha elég jó kört futottam volna, szorosabb lett volna, nem sokon múlt volna. De a csapatuk végig nagyon gyors volt, már az első szabadedzés óta, szóval ott lehettem volna, de nem tudtam beváltani ma az ígéreteket.”

Norris a silverstone-i, időmérő utáni sajtótájékoztatón azt is megkockáztatta, hogy a Mercedes a győzelemért is harcolhat vasárnap, hiába gyengébbek idén versenyen a Red Bullnál és a McLarennél. Ezt a tavalyi brit versenyre alapozza, ahol Hamilton harmadik lett Verstappen és Norris mögött.

„Ha megnézzük a tavalyi versenyt, a Mercedes volt talán a leggyorsabb a futamon, talán. Szóval szerintem holnap nagyon gyorsak lesznek, főleg, mert az első gumikra jól tudnak vigyázni, az autó eleje nagyon jól működik náluk.”

„Ez szerintem nagyon jól fog jönni nekik holnap, de a körülmények is érdekesek lesznek. Mindenesetre ott vagyunk. Nagyon gyorsak voltunk az elmúlt két hónapban a versenyeken. Valószínűleg erősebb is volt, mint az időmérős. De ez egy nagyon nehéz pálya, nagyon nehéz vonalvezetés. Akkor is ez az erősségünk és remélhetőleg holnap jól fog jönni nekünk.”

Max Verstappen közben elmondta, sérült autóval szerepelt az időmérőn.