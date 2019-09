Norrisnak kissé fáj, hogy a Renault „bankot robbantott” Monzában

A Renault az egész hétvégén nagyon jó tempót ment Monzában, így borítékolható volt, hogy normál körülmények között igen jó eredményt érhetnek el. Azzal, hogy Sebastian Vettel ismét hibázott és kigolyózta magát, valamint Max Verstappen csak a mezőny végéről indult és gondjai akadtak az 1-es kanyarban, ami erősen befolyásolta a futamát, Daniel Ricciardo a 4., Nico Hülkenberg pedig az 5. lett.

Még több F1 hír: Verstappen reméli, a Ferrari kiélvezte a dolgot, mert most a Red Bull jöhet

A McLaren még mindig a 4. a bajnokságban, de a legutóbbi két futamon csak 1 pontot gyűjtöttek. A britek 83 pontosak, addig a Renault 65 egységet szerzett eddig. Lando Norris nem örül a helyzetnek, aki a mezőny végéről indulván 10. lett.

„Nem mondhatnám, hogy túl boldog vagyok, mert ma csak 1 pontot szereztünk, és a másik autónk megint nem ért célba. Sajnos a legutóbbi két versenyhétvégén sok potenciális pontot vesztettünk, és ma a riválisaink elég szépen termeltek, mert a Racing Point és a Renault is ott volt. A Renault pedig nagyon jó helyen zárt... Először azt hittem, hogy az ötödik és hatodik helyen értek célba, de negyedikek és ötödikek lettek, szóval... Rosszabb, mint gondoltam.”

„Az igazság az, hogy ezen a hétvégén a Renault végig nagyon gyors volt, gyorsabbak mint mi, szóval nem lep meg a dolog, de nem is örülök ennek. Tiszta versenyeik voltak, és nyilvánvalóan mindent megtettek, amit csak lehetett, valamint a maximumot hozták ki a lehetőségeikből, vagy még annál is többet, mert Sebastian hátra került, addig Max hátulról indult és nem volt szerencsés. Mi pedig ezt más hétvégén csináltuk meg, szóval ez már csak ilyen. Most ez a Renault hétvégéje volt.”

Lando Norris, McLaren MCL34 Fotó készítője: Steven Tee / LAT Images

„Ez a pálya szerintem viszonylag jobban feküdt nekik, míg mi nem voltunk a leggyorsabbak, plusz nekem ott volt a motorbüntetés is. Ez pályáról pályára változik, de most vissza kell szereznünk ezeket a pontokat, amiket 2 hét alatt elvesztettünk. Ettől eltekintve szerintem nem voltunk rosszak, csak most abban bízom, hogy Szingapúrban jobb lesz a helyzet és ott jobb munkát tudunk végezni. Remélhetőleg nem lesz gondunk, a technikával sem.”

„Az én oldalamról azt tudom mondani, hogy elégedett vagyok, tekintve azt, hogy milyen helyzetben voltunk. A csapat is elvégezte a munkát, de persze több pontot akartunk magunknak és nem a legjobb érzés, amikor ez nem jön össze. Az viszont biztató, hogy előrébb is végezhettünk volna, főleg, ha nincs a büntetésünk. Semmiféle nagy hibát nem vétettem, vagy talán egy-kettő becsúszott, de összességében elégedettek lehetünk azzal, amit csináltunk.”

Lando Norris, McLaren MCL34 Fotó készítője: Simon Galloway / Sutton Images

„Az autónknak legalább ilyen versenyképesnek kell lennie, de a cél az, hogy gyorsabbá váljunk, mert semmi sem biztos. A Renault egy remek példa erre, ám a Racing Point is erősebb már, mint korábban. Ez egy kemény harc velük, de a Toro Rosso és az Alfa Romeo is képes pontokat rabolni. Ma is megtették Antonióék. Ezen a hétvégén azonban a Renault volt az, akik a legerősebbek voltak, de remélem, hogy Szingapúrban már hátrébb lesznek, ahonnan újra előrébb kerülhetünk. Meg kell győződnünk arról, hogy minden rendben lesz az autóval és a többi dologgal is.”

„A mai futam inkább szólt számomra a védekezésről, mert az a tempó nem volt meg, hogy átgázoljak a többieken. Szóval sokkal inkább fedeztem magam, mint előzgettem, de küzdöttem és azért pár alkalommal ez is sikerült. Összességében azonban nem hiszem, hogy bármit is jobban csinálhattunk volna. A Racing Point például az egyenesekben volt rendkívül gyors, akikkel még Max sem tudott mit kezdeni, pedig egy sokkal jobb autóban ül. Ő sem tudta megelőzni őket, bár Monza egy speciális pálya.”

Középpontban a Forma-1 jövő évi naptárja, mely soha ezelőtt nem volt ilyen hosszú, benne a 22 futammal. Később még több lehet.