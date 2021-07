Norrisnak hatalmas élményben lesz része, ha főnöke is rábólint

Lando Norris, a McLaren versenyzője a Brit Nagydíj hétvégéje előtt részt vett a Goodwood-i Sebesség-fesztiválon, ahol Ayrton Senna 1990-ben világbajnokságot nyerő McLaren-Hondáját vezethette.

A világbajnoki tabella 4. helyén álló fiatal brit versenyző természetesen élvezte az eseményt, és szívesen folytatná az ismerkedést a legendás modellel versenypályán is.

A wokingiak csapatfőnöke, Zak Brown idén már tartozik egy versenyzőjének egy kis "mókával": az IndyCarban versenyző Patricio O'Ward futamgyőzelmével kivívta a jogot arra, hogy az év végén Abu Dhabiban részt vegyek a fiatal versenyzők tesztjén.

"Teljesen más élmény volt vezetni, mint a mai autókat: nincs halo, nagyon old school az egész. A vezetés és a hang is hihetetlen" - nyilatkozta Norris a piros-fehér McLarenről. "Szívesen vezetném versenypályán is. Ha Zak megengedi, akkor nincs akadálya."

"Amikor egy ilyen autót vezetek, idegesebb vagyok, mint a mai autók volánja mögött ülve. Igazi kiváltság ez. Minden tiszteletem azoké a versenyzőké, akik ezeket az ijesztő és egyben csodás autókat vezették. Nagyon élveztem" - fogalmazott a brit.

