Norrisnak esélye sincs? – A McLaren szerint a Mercedes „másik ligában” játszik

Ugyan Lando Norrisnak meglepetésre sikerült elhoznia élete első pole-ját szombaton, ő és a főnökei is kissé óvatosan állnak hozzá az esélyeikhez, ha a futamról van szó. Mivel az időjárás legrosszabb része már elvileg elvonult, és a futam száraznak ígérkezik, így mindenki azt lesi majd, hogy Lewis Hamilton hogyan fog felkapaszkodni a negyedik helyről.

A McLaren kilátásairól Seidl így nyilatkozott: „A pénteki edzések alapján egyértelmű, hogy normál körülmények között a Mercedes egy másik ligában van. Ezen a pályán mindig is erősek voltak. Ez pedig az edzések során is látszott, ezért szerintem igazán nehéz lesz Lewist feltartani.”

„Ugyanakkor a korábbi futamokon is láttuk, hogy ha elöl kezdesz, akkor mindig van esély valami nagyszerűre, és most is ezt szeretnénk megpróbálni, miközben nem feltétlenül a győzelmet helyezzük fókuszba.”

„Hasonlóan készülünk erre a futamra is, mint az összes többire idén. A kivitelezés, a stratégia és a kerékcserék szempontjából erős alakulatunk van. Két erős versenyzővel rendelkezünk, szóval lássuk, mi lesz.”

Norris, akinek Monzában hosszú ideig sikerült maga mögött tartania Hamiltont, most úgy gondolja, a dolgok nem lesznek olyan egyértelműek, mint két hete. Akkor Daniel Ricciardo például tudta, hogy ha az első kanyarban elsőként fordul, akkor jó esélye van nyerni.

A pole-szerző szerint azonban most nagyobb a bizonytalanság abban a tekintetben, hogy mi várható az élen zajló csatában, már csak azért is, mert szombaton nem volt lehetőségük gyakorolni. „Szerintem egyértelműen nehezebb megválaszolni a kérdéseket, mint Monzában, mert mindenki mást csinált pénteken” – nyilatkozta Norris.

„Néhányan úgy kezelték az FP2-t, mintha az a harmadik edzés lenne, míg mások normálisan vették a dolgokat. Szóval a valós tempó megértése itt nem olyan könnyű, mint volt Monzában. Kicsivel több az ismeretlen, de elvégezzük a házi feladatot, mindent átnézünk, aztán látjuk, mire leszünk képesek.”

Ennek ellenére persze Norris készen áll a harcra, ha Hamilton megjelenik a visszapillantójában. „Daniel szerintem legutóbb jóval magabiztosabb és pozitívabb volt. Ő azt mondta, kimegy és nyerni fog, majd meg is tette. Szóval talán kicsikét nekem is változtatnom kell a hozzáálláson.”

„Én normál esetben kicsikét borúlátóbb vagyok, és ha mégis pozitív lesz, akkor az jobb, mintha ellentétesen történne. Szóval mindent beleadok, és megpróbálok nyerni. Lehetségesnek is tartom, van rá lehetőség, de a Mercedes most is ugyanolyan gyors, mint egész évben. Ez az egyik legjobb helyszínük az évben, tehát kihívás lesz, de én állok elébe.”

