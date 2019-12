Norrisnak Bahrein volt idén a fénypont

Lando Norris élete első forma-1-es szezonjának zárófutamát a nyolcadik helyen fejezte be Sergio Perez mögött, így elmondható, hogy újoncként már a középmezőny elejének meghatározó tagja lett, és valószínűleg ez jövőre is így lesz.

A versenynek azonban volt számára egy rázósabb szakasza, mert az egyre csökkenő hőmérsékletben nehezére esett belőni a frissen feltett kemény keverék hőmérsékletét, erről is beszélt a futam után:

„A kemény keverékes etap eleje nagyon nehéz volt, elég lassú voltam ott. Sikerült majdnem túlhűtenem őket, mert igyekeztem minél többet spórolni. Közben pedig ugye hűlt a pálya is.”

„Akkor, amikor elkezdtem jobban nyomni neki, akkor a tempóm eléggé feljavult, szóval volt ebben része az időjárásnak is. De ezt tudtuk is, és előre meg is beszéltük, hogy hogyan befolyásolja majd az egyensúlyt, a gumikopást, s a többi. Magyarán készültünk erre, és a jó döntéseket hoztuk meg.”

A fiatal versenyzőt arra is kérték, értékelje az első teljes szezonját a sorozatban, illetve mondja el, melyik volt a kedvenc pillanata az évadból, mire emlékszik majd vissza szívesen:

„A jól sikerült versenyeim idén sokkal jobbak voltak, mint amit először vártam, ennek nagyon örülök. De voltak más dolgok is, amiben szerettem volna jobban tejesíteni, néha szerintem eléggé kemény is voltam magammal szemben.”

„Ez azért van, mert szeretnék jól teljesíteni, minél több embert megverni, több pontot szerezni a csapatnak, jobb sofőr lenni. Ennek ellenére élveztem a szezon nagy részét. Talán csak a 99%-át, de így is jobb munkát végeztem, mint előre gondoltam.”

Lando Norris, McLaren MCL34 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„A fénypont? Nem is tudom, fura ezt mondani, de Bahrein, a második futam, mert Ausztriával együtt ott értem el a legjobb helyezést. Sokkal jobb pilóta vagyok azóta, rengeteget tanultam, de máig nem volt jobb eredményem.”

„Ráadásul mindössze a második versenyem volt, minden teljesen újnak hatott, és így szereztem meg. Én, és a csapat is nagyon boldogok voltunk. Az egyfajta fordulópont volt nekem, nagyon megnőtt tőle az önbizalmam, és valószínűleg ez lesz a legtisztább emlékem a szezonról.”

„És persze a csapatnak is az volt, ők is sokkal motiváltabbak voltak azután. Kemény volt nekik ez az utolsó pár év, és szerintem kívülről is látszik, hogy egy jóval derűsebb bagázs vagyunk, sokkal határozottabbak, és ez sofőrként is nagyon sokat hatott rám.”