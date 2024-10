Norris végzetes hibája, őrült párharcok Verstappen és Norris között – nemzetközi sajtóvisszhang az USA Nagydíj után

La Gazzetta dello Sport

Míg a verseny utáni beszélgetések leginkább Max Verstappen és Lando Norris csatájáról szóltak, Olaszországban többnyire nagyon elégedettek voltak azzal, ami az élen történt Austinban. Charles Leclerc és Carlos Sainz ugyanis a tifosi nagy örömére kettős győzelmet szerzett a Ferrarinak.

A La Gazzetta dello Sport című olasz sportnapilap „őrült kettős győzelemről” beszél a Ferrari számára, és Leclerc „remekművéről” a rajtnál. Ott sikerült kihasználnia a Norris és Verstappen közötti küzdelmeket, hogy a negyedik helyről az élre álljon.

„Amerikában a Ferrari a sci-fit nyújtotta, egy fantasztikus kettős győzelemmel - a 87. a piros autó történetében a Forma-1-ben -, köszönhetően Carlos Sainz második helyének, amely a maranellói csapat kifogástalan vezetésének és mesteri stratégiai menedzselésének eredménye.”

„Charles mesteri rajtra építette a versenyét, hiszen ő az a mesteri stratéga és agresszív tehetség, aki” - folytatta az olasz médium. „A lámpák kialvásakor Norris jól rajtolt, ahogy Verstappen is, de elkövetett egy végzetes hibát: túl korán fékezett, így balra bőven hagyott helyet Maxnak, aki nem várt, és elszántan ment be az 1-es kanyarba.”

Természetesen Olaszországban is figyelik a bajnoki címért folyó csatát és azt a párharcot Verstappen és Norris között. „Norris Verstappen elleni előzése az 52. körben történt, de Lando számára nem volt minden rózsás: a harmadik helyét semmissé tette egy öt másodperces időbüntetés, amiért megelőzte Maxot (ők ketten valójában kilökték egymást a pályáról, de csak a britet büntették), és mindenekelőtt a holland előnye 57 pontra nőtt, öttel többre, mint Austin előtt. Csakhogy már csak egy futammal (öt) kevesebb van hátra a szezon végéig. Ennyi erőfeszítés, beleértve a pole-t is, a semmiért...”

Sky Sports F1

A brit Sky Sports F1 a Ferrari „meglepően domináns” kettős győzelméről beszél az Egyesült Államokban. Ők azonban kicsit jobban fókuszálnak Verstappen és Norris párharcára. „Bár a Ferrari a bajnokság első két helyezettjét és az első sorból induló versenyzőket is legyőzte, csodálatos tempót futva, amelynek köszönhetően Leclerc csapattársa, Sainz előtt ért célba, végül minden szem a bajnoki riválisokra szegeződött, akik az utolsó dobogós helyért küzdöttek a Circuit of the Americas pályán megrendezett futam lebilincselő, feszült és végül ellentmondásos befejezésében” - írja az ügyeletes szerkesztő.

Norris a 12-es kanyarban kívülről akart előzni, de szélesre futott, miután Verstappen is szélesre futott ugyanabban a kanyarban. A stewardok úgy döntöttek, hogy Norrisnak igenis előnye származott ebből az akcióból, hiszen megtartotta a harmadik helyet. Ettől a pillanattól kezdve már az öt másodperces időbüntetés lebegett a feje felett, így csak egy feladata maradt: öt másodpercre el kell nyúlnia Verstappentől. Ez nem sikerült, hiszen végül 4,1 másodperc lett belőle.

„Norris büntetése szinte biztosította, hogy csapattársa, Oscar Piastri mögött fog célba érni. Az ausztrálnak is hosszú volt az első etapja, és mindössze 1,5 másodperccel Norris mögött végzett az értékelésben, amikor az időbüntetést kiszabták rá.” Ezzel azonnal meg is akadályozta, hogy Norris bajnoki esélyei tovább csökkenjenek, hiszen hátránya most 57 pont, ami 59 lett volna, ha Piastri is megelőzte volna.

Bild

„Előzési vita Norris és Verstappen között” - ezzel a címlappal indítja a német Bild a versenybeszámolóját. Norris rajtját „katasztrofálisnak” bélyegzik, mivel a pole-ból hirtelen negyedik helyen találta magát egy kanyar alatt. A Verstappen és Norris közötti „mega leszámolás” aztán a záró szakaszon következett.

„Több kemény támadás, Verstappen minden erejével küzd. Őrült párharcok - vad száguldás Texasban! Már csak hat kör van hátra, Verstappen keményen és szinte hibátlanul vezet. Norris a fogát csikorgatja. Norris brutális - Verstappen kívülre tolja őt, Norris megelőzi. Verstappen azonnal panaszkodik: „Vissza kell adnia a helyet!”. A stewardok jelentik, hogy vizsgálják az ügyet. A Ferrarik nyernek ... Norris a harmadik helyen, vagy mégsem? Nem! Az utolsó körben a stewardok öt másodperces büntetést adnak Norrisnak. Verstappen visszatér a harmadik helyre, Norris csak a negyedik helyen végez.”

Nemcsak Norris és Verstappen párharca eredményezett időbüntetést, hanem George Russellt is megbüntették, mert állítólag a 12-es kanyarban leszorította Valtteri Bottast. „A nap vicce: Russell öt másodperces időbüntetést kapott Bottas megelőzéséért. Micsoda?” - csodálkozik hangosan a Mercedes pilótája. Főnöke, Toto Wolff pedig „viccnek” nevezi az esetet. Mindkettőjüknek igaza van - ítéli meg a Bild.

A német lap emellett a nap meglepetését is bemutatja: Liam Lawson. Az RB F1-es pilótájának egy 60 rajthelyes büntetésnek köszönhetően a 19. pozícióból kellett rajtolnia, de kilencedikként haladt át a célvonalon.

„Nagyon erős teljesítmény! Az első felkiáltójel a Max Verstappen melletti lehetséges helyért folytatott harcban a Red Bullnál” - olvasható az értékelés. Cunoda Júki számára viszont kevésbé jól állnak a dolgok. „Csak a tizennegyedik helyen végzett, ami kedvezőtlen”.

L'Équipe

„Charles Leclerc és a Ferrari vasárnap Austinban küldetésben volt” - kezdi beszámolóját a francia L'Équipe. Ez volt a harmadik győzelme a szezonban, összesen a nyolcadik. Az, hogy a Ferrari nyerni fog, a médium szerint meglepetés volt.

„Valószínűleg nem számítottunk arra, hogy a maranellói autók ilyen jó versenytempót fognak produkálni ezen a pályán, még akkor sem, ha Sainz előző nap arra figyelmeztetett, hogy ha jól rajtolnak, akkor képesek lesznek harcba szállni a győzelemért. Ez be is igazolódott, és a Norris és Verstappen közötti csata végül nem a győzelemért folytatott harc lett.”

Ráadásul arra számítanak, hogy sokat fognak beszélni a Norris által kapott időbüntetésről. „Norris több sikertelen kísérlet után a 12-es kanyarban, de a pálya határán kívül előzte meg Verstappent, amihez a Red Bull pilótája is hozzájárult, aki szintén szélesre ment, amiért öt másodperces büntetést kapott a teljes versenyidejéhez képest. Egy büntetés, ami miatt elvesztette nehezen megszerzett harmadik helyét Verstappennel szemben, és ami miatt sok tinta fog folyni.”

Franciaországban az Alpine teljesítményét is szemmel tartották. A konklúzió: csalódás.

„A francia csapat nagy reményeket fűzött a pontszerzéshez Pierre Gaslyval, aki a hatodik helyen állt a rajtrácson, és ezt a pozíciót sikerült is megtartania az első etapja végéig. De egy túl hosszú bokszkiállás, a forgalom közepén való visszatérés a pályára és egy öt másodperces büntetés sokba került a normandiai pilótának, és végül csak a 12. helyen végzett. A másik kék autóval Esteban Ocon a 18. helyen végzett. Pechjére Alexander Albon megelőzte őt a rajtnál, és már az első körben a mezőny végére esett vissza.”

Eközben ezért büntették meg Norrist, míg felbátorodott a Ferrari, új céljuk van a kettős győzelem után.