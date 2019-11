Norris vallomása, aki eleinte kételkedett magában a McLarennél Sainz ellen

Mondhatjuk ezt annak ellenére, hogy Lando Norris és Carlos Sainz Jr. között igen nagy a pontkülönbség, de az is hozzátartozik a teljes képhez, hogy a brit újoncnak sokkal több szerencsétlen futama volt, mint a spanyolnak, aki szinte hiba nélkül vezetett, és legutóbb Brazíliában a mezőny végéről indulva lett dobogós.

„Azt hiszem, összességében nagyon örülhetek annak, ahogy a szezonunk alakult. Saját magamat és a csapatot illetően is. Szerintem az én oldalamon is sok jó dolog történt. Ezzel együtt sokat tanultam, még akkor is, ha korábban volt némi tapasztalatom a tesztek által.”

„Nem voltam nagyon magabiztos azt illetően, hogy mit érhetek el. Szóval boldog vagyok, hogy bebizonyítottam, tévedtem. Jó munkát végeztem, és most már magabiztosabb vagyok magamat illetően is. Minden szinten jobb versenyzővé váltam. Egyszerűen a több tapasztalat segített ebben.”

Lando Norris, McLaren, talks to Will Buxton Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

„Volt néhány jó eredményem is, de még mindig sok olyan terület van, ahol fejlődnöm kell. Összességében azonban nagyon elégedett vagyok. Ha megnézzük azt, hogy hol áll most a McLaren, összehasonlítva azt a tavalyi évvel, akkor mindez önmagáért beszél. Meglehetősen nagyok a különbségek, szóval sok remek dolog történt idén, de persze voltak olyanok is, amik nem voltak túl jók.”

„A teljes képet tekintve azonban elégedettek lehetünk, de még hosszú az út ahhoz, hogy például harcban tudjunk lenni a Red Bullal, akik előttünk végeztek, de igaz ez a Ferrarira vagy a Mercedesre is. Legyünk most boldogok, de ne túlságosan, és növeljük a tétet jövőre.”

„Természetesen a csapat a legfontosabb, de versenyzőként is nagyon fontos, hogy fejlődj. Eleinte nem tudtam, hogy elég gyors vagyok-e egy olyan pilóta ellen, aki már 4 éve itt van, addig én csak most érkeztem meg. Nem tudtam, hogy képes leszek-e minden alkalommal jó munkát végezni, szóval egyszerűen csak erről volt szó, és nem hittem magamban eléggé. Ausztrália és Bahrein után azonban magabiztosabbá váltam.”

„Azt hiszem, fontos ezeket a dolgokat elismerni, mert ez valóban kérdést jelentett bennem. Később egyre magabiztosabbá váltam, és ez a csapatnál elfoglalt helyemre is igaz volt. Nagyon örülök, hogy mindezt meg tudtam csinálni, és itt lehetek.”

