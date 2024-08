Norris üzent a mclarenes szerződését kritizálóknak

Norris jelenlegi kontraktusa eredetileg az idei év végén járt volna le a wokingiaknál, és a pilótát többször is szóba hozták a Red Bull-lal, ahol Max Verstappen csapattársa lehetett volna. A brit azonban hamar lehűtött minden ezzel kapcsolatos sztorit, hiszen ismételten hosszú távú szerződést kötött a McLarennel.

Azóta pedig remek formába lendült ő és az istálló is, hiszen Norris már F1-es futamgyőztesnek mondhatja magát, miközben a bajnoki pontversenyben a második helyen áll. Maga az alakulat pedig még közelebb van a Red Bullhoz a konstruktőri pontversenyben és folyamatosan az élmezőny tagja.

Mindezek alapján Norris szerint egyértelmű, hogy helyesen döntött. „Sok ember volt, akik nem értettek egyet, vagy azt gondolták, butaság volt ezt tennem, szóval jó érzés rácáfolni néhányukra. Igazából nem is én cáfoltam rájuk, hanem a csapat. Megvan bennük az, amire szükség van” – mondta a Sky F1-nek a brit pilóta.

Norris emellett azt is kifejtette, mit látott ő a csapatnál, amit kívülről az emberek talán nem vettek észre vagy nem is láthattak. „Azt hiszem, amikor egy csapat tagja vagy és részese vagy az F1-nek is, sokkal jobban megérted a helyzetet, mint a kívülállók. Az egyik ilyen dolog az istállónál lévő struktúra volt, a morál. Már tavaly is láttam ezeket.”

„Idén pedig még több dolgot sikerült hozzáadni ehhez. Bizonyos szempontból jó látni, hogy amiről azt gondoltam, helyes cselekedet volt, végül valóban be is bizonyosodott, hiszen a csapatba vetett hitem és bizalmam kifizetődött.”

Norris ráadásul olyannyira hisz a McLarenben, hogy még az idei bajnoki cím reményét sem adta fel, bár a lemaradása igen tetemes az egyéni tabellán.