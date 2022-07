Norris tudni véli, miért olyan nehéz most Ricciardo élete a McLarennél

Az ausztrál 2022-es szezonja eddig igencsak nehézkesen alakul, hiszen csupán kétszer tudott pontot szerezni. A 15 gyűjtött egysége pedig nem fest jól a már 58-at szerző Norrishoz képest. A brit azonban elismerte, hogy az autónak vannak olyan tulajdonságai, melyek miatt nehéz azt vezetni, és speciális trükkökre is szükség van.

„Meg tudom érteni bizonyos pontokon. Én is úgy érzem, hogy nehezen vezethető autó a miénk. Az utóbbi években is voltak bizonyos tulajdonságok, melyekről még Carlos [Sainz] is azt mondta, hogy igen egyediek és specifikusak.”

„Ezért olyan vezetési stílusokra is szükséged lehet, melyeket gyerekként nem tanulsz meg, így sokat kell alkalmazkodnod. Nincsen egyértelmű megoldás arra, hogy az adott kanyarban hogyan kell vezetned az autód.”

Norris elmondta, hogy neki is vannak nehézségei az alkalmazkodással, hiába van már régebb óta a McLarennél. „Nálam is ugyanez van. Főleg idén, mivel az autók nagyon más. Néhány tavalyi tulajdonsága eltűnt, és jöttek helyettük újak. Ezért nekem is változtatnom kellett a vezetési stílusomon.”

Norris tehát tisztában van azzal, Ricciardo min mehet most keresztül az autóval, és elmondta, hogy szívesen segít márkatársának, ha tud. „Mindig megnézzük egymás adatait. Kérdéseket teszünk fel egymásnak, pedig ez nem olyasmi, amit annyira szeretünk, de segítünk, ahol tudunk.”

„Még mindig sok dolog van, amit ő jól csinál, ezért azokat igyekszem én is megtanulni és használni. Örülök annak is, ha megkérdezi tőlem, hogy hogyan érzem magam az autóban. Ugyanakkor az érzetünk kicsikét eltérhet, és picivel máshogy vezetjük az autót.”

„Én nem bánom, ha kicsit instabilabb az autó, ő viszont azt szereti, ha stabil és alulkormányzottabb az eleje. Nem olyan egyszerű azonban átvenni dolgokat, nem arról van szó, hogy én ezt vagy azt csinálom, ő meg így vagy úgy csinálja, aztán simán csak leutánozzuk. Ebben azonban nincs hátulütő, ott segítünk egymásnak, ahol csak lehet” – világított rá Norris a csapaton belüli dinamikára és az idei autó egyes problémáira.

