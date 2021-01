Norris tudja, hogy mitől lett jobb pilóta

A McLaren-pilóta erős második éven van túl az F1-ben, hiszen rögtön az idény elején megszerezte első dobogóját az Osztrák Nagydíjon, majd pedig jó teljesítményével hozzájárult ahhoz, hogy csapata a harmadik helyet tudta megszerezni a konstruktőri pontversenyben.

Összességében 97 egységet szerzett a 17 futam alatt, amely majdnem duplája annak a 49 pontnak, amelyet 2019-ben gyűjtött, ráadásul úgy, hogy akkor négy versennyel több állt a rendelkezésére.

A fiatal brit viszonylag kevés hibát vétett, és szerinte ez annak volt a hozománya, hogy sok munkát fektetett abba, hogy javítson a vasárnapi teljesítményein. „A futamokon dolgoztam a leginkább a legutóbbi tél folyamán, mert rájöttem, hogy ez volt az egyik legnagyobb gyengeségem 2019-ben” – idézi Norrist az F1 hivatalos weboldala.

„Tényleg sok időt töltöttem ezzel, beleástam magam az apró részletekbe, mivel sok dolognak kell jól összeállnia ahhoz, hogy megfelelő futamod legyen. Nem önálló tényezőkről beszélünk. Emiatt pedig tavaly sokat fejlődtem ebben. Ennek ellenére persze még mindig vannak olyan területek, amelyeken javulhatok.”

A döntéshozás egy másik olyan aspektus, amellyel kapcsolatban előrelépésről számolt be Norris, főleg olyan értelemben, hogy most már körültekintőbben jár el bizonyos helyzetekben, és nem megy bele egyből olyan dolgokba, amelyekért komoly árat is fizethet.

„Jóval magabiztosabban jelenthetem ki, hogy hatékonyabb munkát végzek a versenyeken, többet hozok ki az autóból, és a megfelelő helyeken tudok lenni. Simán előfordulhatott volna, hogy nem negyedik vagyok a Bahreini Nagydíjon, ki is eshettem volna a rajtnál.”

„Érettebb döntéseket hozok, de gyorsan lekopogom. Ezek kifizetődnek, és sokkal jobb eredményeket tudok így elérni” – számolt be fejlődéséről az idén harmadik F1-es szezonját kezdő brit.

Mellé pedig Daniel Ricciardo érkezik csapattársnak, aki a Ferrarihoz távozó Carlos Sainzot váltja majd a McLarennél. Mielőtt azonban megmutathatná, hogy mennyit fejlődött idénre, Norrisnak először le kell küzdenie a koronavírust, miután ő lett nemrég a negyedik pilóta a mezőnyben, aki elkapta a betegséget, miközben Dubajban a pihenőjét töltötte.

